Bahia x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio volta a Fonte Nova nesta terça-feira (4), para enfrentar o Bahia pela segunda vez nos últimos cinco dias, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h. As equipes se enfrentaram neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e o Tricolor Gaúcho saiu vitorioso por 2 a 1, decidindo o placar aos 50 minutos do segundo tempo, com gol de Gustavo Martins.