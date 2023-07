Atlético abre 2 a 0, mas América empata clássico mineiro com gol de letra

Neste domingo (2), Atlético-MG e América-MG se enfrentaram pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e empataram em 2 a 2, em um jogo eletrizante. O clássico marcou a sequência de quatro partidas sem vencer para cada lado, na competição.

O Galo abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou o empate, na etapa final. Zaracho e Hulk marcaram primeiro, e Mastriani fez os dois finais, sendo o segundo um golaço de letra. O começo arrasador da equipe de Felipão foi notório. O gol de Zaracho saiu no primeiro minuto, após jogada que começou com Hulk e teve assistência precisa de Pavón. O segundo gol foi de Hulk, em passe errado de Marcinho. O lateral-direito do América-MG recuou errado após também falhar na marcação no primeiro gol.

Sem Marcinho, o América-MG fez segundo tempo muito melhor, e acuou o Atlético, que viu Mastriani fazer os dois gols do Coelho. Felipão ainda foi expulso, em sua estreia no Mineirão. O treinador levou dois cartões amarelos por reclamação no primeiro tempo, e viu de longe o empate dos visitantes.

Hulk também foi expulso. Após o apito final, o atacante levou o segundo cartão amarelo por reclamação. O empate deixa o Atlético no 10º lugar, com 20 pontos, enquanto o América amarga o 19º lugar, com apenas nove.