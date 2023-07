Depois do empate com o Cruzeiro, Inter prepara a estreia de Enner Valencia

Após o empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro, neste sábado (1), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter caiu da 6ª para a 8ª posição na tabela, com os mesmos 21 pontos do Fluminense, que fecha o G-6. O Colorado terá a semana livre para treinos, e voltará a campo no próximo domingo (9), quando enfrenta justamente o time carioca, também pelo Nacional. A partida contra os mineiros marcou o décimo jogo consecutivo da equipe sem perder, dentro desse período, são sete vitórias e três empates.

Para o próximo duelo, a expectativa é de que o equatoriano Enner Valencia finalmente faça sua estreia pelo clube. A janela de transferências abre nesta segunda-feira (3), possibilitando a inscrição do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Apresentado na última segunda-feira (26), o atacante vem treinando normalmente com o restante do grupo, e deve estar a disposição para reforçar o setor ofensivo.

De chegada do Fenerbahce, da Turquia, após viver sua temporada mais goleadora na carreira, com 33 gols, além de 11 assistências, em 48 jogos, Valencia veio sem custos, pois assinou um pré-contrato em fevereiro deste ano, quando a temporada europeia ainda estava em curso. Por este motivo, o acordo entre as partes só foi anunciado no dia 12 de junho, quando o calendário do futebol turco já havia encerrado, para preservar o jogador de uma repercussão negativa da torcida de seu antigo time.

Neste final de semana, contra a Raposa, a equipe de Mano Menezes foi dominante na segunda etapa, principalmente quando esteve com um jogador a mais, já que Lucas Oliveira foi expulso, ao receber o segundo cartão amarelo, aos 24 minutos, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário, resultando no resultado que não era o esperado, tendo em vista a sequência positiva da equipe.

A principal notícia da noite foi a reestreia do volante Charles Aránguiz com a camisa alvirrubra, depois de oitos anos longe do Beira-Rio. Em sua volta, o chileno entrou na etapa complementar, aos 19 minutos, após cerca de oito meses longe dos gramados. Por outro lado, Mano perdeu Alan Patrick logo cedo, que levou uma bolada no olho, e saiu de campo aos 18 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 ainda recebeu o terceiro cartão amarelo, por reclamação, na saída para o intervalo, e será desfalque contra o tricolor carioca.