Notas esportivas

Série B - Resultados da 13ª rodada: Tombense-MG 4x2 Chapecoense, Atlético-GO 1x1 Vila Nova-GO, Sampaio Corrêa-MA 0x2 Criciúma, Avaí 0x2 ABC-RN, CRB 2x1 Londrina, Juventude 1x0 Vitória. Nesta segunda-feira, fechando a rodada, jogam: Mirassol x Ituano (18h) e Botafogo-SP x Guarani (20h15min). Série C - Pela 11ª rodada, no sábado, Confiança e Ypiranga empataram em 1 a 1. Hoje, ás 20h, no Passo D'Areia, jogam São José x América-RN. Série D - No sábado, pela 11ª rodada do Grupo 8, o Brasil-Pel venceu o Caxias por 2 a 1. Futebol feminino - A seleção brasileira goleou o Chile, por 4 a 0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no último amistoso antes da Copa do Mundo, na Austrália e Nova Zelândia, que ocorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto. Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse marcaram os gols da Canarinho. Botafogo - Luis Castro, agora ex-técnico do clube carioca, publicou, ontem, uma mensagem de despedida, já que está de saída, rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. "No momento em que decido aceitar um novo desafio na minha carreira profissional, parto com o desejo de ser lembrado apenas como alguém que chegou ao Botafogo para dar o melhor de si."- comentou o português, em trecho da publicação." No comando do Fogão, foram 81 jogos, 41 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Liverpool - Após anunciar o argentino campeão do mundo Alexis Mac-Allister, o clube inglês oficializou, neste domingo, a contratação do meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai do RB Leipzig, da Alemanha. O jogador de 22 anos chega a Anfield pelo valor de sua multa rescisória, que é de 70 milhões de euros. Fórmula 1 - Neste domingo, Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu o GP da Áustria após superar uma pressão inicial de Charles Leclerc, da Ferrari, e alcançou a 42ª vitória da carreira. Neste final de semana, o holandês cravou a pole, venceu a corrida sprint e passeou no Red Bull Ring. O pódio fechou com Leclerc e Sergio Pérez. Basquete - A seleção brasileira feminina venceu a Venezuela pelo placar de 90 a 76, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América, que está sendo realizada em León, no México.