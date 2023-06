Torcedor mirim que passou 16 dias em coma visita CT do Vasco após alta

Guilherme Gandra Moura celebrou a alta hospitalar com uma visita ao CT do Vasco, nesta sexta-feira (30). O menino, que passou 16 dias em coma, conversou com os jogadores e posou para uma foto com o elenco no gramado. O time cruzmaltino publicou registros do encontro nas redes sociais, gerando comoção na torcida.

O torcedor mirim bateu bola com alguns jogadores, ganhou um par de chuteiras do atacante Pedro Raul e uma camisa do zagueiro Léo. Guilherme deixou o hospital onde estava internado, na zona oeste do Rio, na terça-feira (27).

LEIA MAIS: Presidente do Grêmio nega proposta do Inter Miami por Suárez e confirma que uruguaio deve consultar com médicos em Barcelona

O menino, que é de Itaguaí (RJ), tem epidermólise bolhosa distrófica, doença caracterizada pela alteração da proteína responsável pela ligação das camadas da pele, o que provoca bolhas e feridas que podem ser graves. A enfermidade é congênita, ou seja, está com a pessoa desde o nascimento, e é considerada rara.

Gabriel Pec e Figueiredo, que chegaram a visitar o garoto quando ele ainda estava internado, dedicaram a vitória sobre o Cuiabá para ele. Na saída de campo, os dois jogadores mandaram um recado ao jovem torcedor, em vídeo que foi divulgado pelo cruzmaltino nas redes sociais.

"Aí, Gui, prometi a vitória. Infelizmente não fiz o gol, mas a vitória está de bom tamanho. Estamos juntos, meu amigão. Saudades", disse Pec.

"E aí, Gui, essa vitória é para você. Estamos juntos. Só vive o propósito quem suporta o processo", completou Figueiredo.

Na visita, Pec levou uma camisa do Vasco ao jovem torcedor, e perguntou quando Guilherme entrará em campo de mãos dadas com ele. O encontro dos jogadores viralizou nas redes sociais, assim como o momento em que a mãe, Tayane Granda Orrinco, reencontrou o filho após ele acordar do coma. Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, também foi ao hospital visitar o menino, que ainda recebeu um vídeo de Nenê, ex-jogador do clube, e que hoje está no Juventude.