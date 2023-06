Bahia x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Bahia, neste sábado (1), na Arena Fonte Nova, às 18h30min, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro dos dois confrontos seguidos que as equipes irão disputar, já que na terça (4), se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Grêmio vai a Salvador para confronto duplo contra o Bahia

Pelo Brasileiro, a equipe do técnico Renato Portaluppi, que está na vice-liderança da competição, com 23 pontos, busca diminuir a vantagem de sete pontos do líder Botafogo, que tem 30.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia - Mateus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chavez; Acevedo, Rezende, Cauly e Thaciano; Kayke e Mingotti. Técnico: Renato Paiva.

Grêmio - Adriel; João Pedro (Natã), Bruno Uvini, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Mila), Nathan, Cristaldo e Ferreira; Vina. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano e Renan Aguiar da Costa. No VAR, estará Thiago Duarte Peixoto.

SERVIÇO BAHIA X GRÊMIO

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 18h30min

Transmissão: Premiere