Grêmio vai a Salvador para confronto duplo contra o Bahia

Nesta sexta-feira (30), o Grêmio viaja a Salvador, no turno da tarde, após realizar seu último treino em Porto Alegre pela manhã, para enfrentar o Bahia, no sábado, às 18h30min, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que ocupa a vice-liderança da competição, com 23 pontos, busca a vitória na expectativa de diminuir a distância de sete pontos para o líder Botafogo, que tem 30.

Na sequência do confronto, a delegação gremista permanece na capital baiana, já que as duas equipes irão se enfrentar novamente nesta terça-feira, dessa vez, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, também na Fonte Nova. Após a classificação nas oitavas contra o Cruzeiro, a equipe de Renato Portaluppi vem motivada, sendo favorita contra um adversário que venceu apenas uma de suas últimas dez partidas.

Embalado pelas duas últimas vitórias, após a pausa da Data Fifa, contra América-MG e Coritiba, Portaluppi deve mandar a campo os seguintes jogadores: Gabriel Grando; Bruno Alves, Kannemann e Bruno Uvini; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Vina.

A principal atração do time deve ser o retorno do atacante Ferreira, recuperado de lesão, o camisa 10 vem treinando com restante do grupo e estará entre os relacionados. Por outro lado, a presença de Luis Suárez na partida deste sábado não está garantida. Confirmado para viajar com o restante do grupo, o atacante deve ser poupado para a competição de mata-mata, por causa das dores que vem sentindo no joelho direito, devido a uma artrose no local.

Nesta quinta-feira, na véspera da viagem, e em meio a polêmica semana que o clube vem passando, o presidente Alberto Guerra convocou uma entrevista coletiva para esclarecer os tópicos que vem tomando o noticiário tricolor nos últimos dias. O principal tema das perguntas foi Suárez, que vem tendo seu nome vinculado a diversas histórias em decorrência da artrose no joelho. O mandatário explicou que o uruguaio está feliz na capital, segue treinando normalmente, e vem sendo observado de perto pelo departamento médico para encontrar as melhores soluções para o problema físico que ele vem passando.

Guerra confirma que o atleta pretende se reunir, na Espanha, com seu médico pessoal, Ramón Cugat, pioneiro de operações de artroscopia, para uma consulta. Um tratamento de longo prazo no país, no entanto, foi despistado pelo presidente, que reitera a postura do clube de concordar apenas com a consulta.

O cartola também comentou brevemente sobre a demissão do ex-vice-presidente Paulo Caleffi, anunciada na noite de quarta-feira (28). "Não foi pelo atrito com a imprensa, sabemos do estilo dele, se fosse por isso teria saído muito antes (...) É natural um desalinhamento, que às vezes conseguimos superar por nossa relação interna, com conversas. Mas quando essas divergências e desalinhamentos, que julgo normais, se repetem, acontecem seguidamente, deve prevalecer a hierarquia."