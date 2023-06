Notas esportivas

Libertadores - Nesta quinta-feira (29), encerrando a fase de grupos, jogam pelo Grupo C: Palmeiras x Bolívar-BOL e Barcelona-EQU x Cerro Porteño-PAR (21h); Pelo F: Boca Juniors-ARG x Monagas-VEN e Colo-Colo-CHI x Deportivo Pereira-COL (19h). Sul-Americana - Nesta quinta-feira se enfrentam: Botafogo x Magallanes-CHI, pelo Grupo A, (21h), Santos x Blooming-BOL, pelo Grupo E (19h), e Penãrol-URU x América-MG, pelo Grupo F (21h). Inter Miami - O mais novo time de Lionel Messi anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do técnico Gerardo "Tata" Martino. Sem emprego desde a Copa do Catar, o argentino chega para substituir Phil Neville, técnico inglês que foi demitido no início do mês, deixando a equipe na lanterna da Conferência Leste da MLS. O treinador já trabalhou com Messi no Barcelona, quando esteve à frente do clube na temporada 2013/14, contratado a pedido do camisa 10 após sucesso no Newell's Old Boys. Seu único título foi a Supercopa da Espanha. Vasco - O clube carioca confirmou as chegadas do zagueiro Maicon e do atacante Serginho para a sequência da temporada. O próximo reforço a ser anunciado deve ser o chileno Gary Medel, defensor de 35 anos, que é esperado no Rio de Janeiro até segunda-feira para realizar exames e assinar contrato. Arsenal - O clube inglês anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia-atacante Kai Havertz, do Chelsea. A transferência deve custar 65 milhões de libras (R$ 397 milhões), segundo a imprensa inglesa. O alemão, de 24 anos, vai vestir a camisa 29. Ele é a primeira aquisição anunciada pelo vice-campeão da Premier League para a próxima temporada. Tottenham - O clube londrino confirmou a chegada do meio-campista James Maddison, que foi negociado pelo Leicester City após o rebaixamento do time no último Campeonato Inglês. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a transferência do jogador de 26 anos custou 40 milhões de libras (R$ 245 milhões). Maddison assinou por cinco anos.