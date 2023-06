Notas esportivas

Libertadores - Se enfrentam, pela última rodada da fase de grupos, nesta quarta-feira (28), no Grupo A: Racing-ARG x Ñublense-CHI e Flamengo x Aucas-EQU (21h30min); No E: Corinthians x Liverpool-URU e Independiente del Valle-EQU x Argentinos Juniors-ARG (21h30min) Sul-Americana - Nesta quarta-feira, o Bragantino recebe o Taquary-PAR, pela sexta rodada do Grupo A, às 19h. Já o Goiás visita o Santa Fé-COL, pelo Grupo G, às 23h. Série B - Pela 14ª rodada da competição, jogam nesta quarta-feira: ABC x Atlético-GO e Ceará x Avaí (19h); Londrina x Juventude, Vitória x Sampaio Corrêa, Ituano x Ponte Preta e Guarani x Mirassol (21h30min). Futebol Feminino - A seleção brasileira está definida para a 9ª Copa do Mundo, que está marcada para começar no dia 20 de julho em edição conjunta entre Austrália e Nova Zelândia. Na tarde desta terça-feira, a técnica Pia Sundhage anunciou as 23 jogadoras que vão representar a amarelinha. O destaque da convocação foi Marta, que aos 37 anos vai para o seu sexto mundial na carreira. A seleção brasileira está no Grupo F e estreará no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Na sequência, enfrentará a França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne. Palmeiras - O clube paulista confirmou, nesta terça-feira, que o volante Zé Rafael sofreu uma lesão durante a derrota contra o Botafogo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. Com um estiramento no joelho esquerdo, o jogador deve desfalcar o Palestra na última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Bolívar-BOL. Coritiba - O clube paranaense anunciou, nesta terça-feira, a demissão do técnico Antônio Carlos Zago. A saída do treinador ocorre dois dias depois da goleada por 5 a 1 sofrida para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, Zago detonou o elenco alviverde e disse que, se o clube não se reforçasse, iria para a Série B "rapidinho". As fortes declarações acabaram sepultando a passagem do ex-zagueiro pelo comando do Coxa, que comunicou sua saída em nota oficial. Está é a décima troca de treinadores na Série A do Brasileiro, desde o início da competição.