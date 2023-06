Inter enfrenta o Independiente Medellín em decisão pela Libertadores

Motivado pela sequência de oito jogos sem perder, o Inter tem um duelo decisivo pela Libertadores da América, nesta quarta-feira (28), contra o Independiente Medellín, da Colômbia, às 19h, no estádio Beira-Rio. Trata-se da última rodada do Grupo B, que está embolado e terá uma reta final eletrizante. O Colorado ocupa a segunda posição na tabela, com nove pontos somados, estando um ponto atrás do líder Medellín, e um à frente do Nacional, do Uruguai, que ocupa a terceira colocação.

Os uruguaios enfrentam o Metropolitanos-VEN, que perdeu todos os jogos que disputou na competição, e são os favoritos para conseguir os três pontos, obrigando a equipe gaúcha a pensar apenas na vitória para passar de fase.

Diante de sua torcida, o técnico Mano Menezes poderá contar com o retorno de quatro jogadores, todos para o meio de campo. Gabriel, Aránguiz, Maurício e De Pena treinaram normalmente com o restante do grupo, nesta terça-feira, e devem estar à disposição. Os dois primeiros têm sua volta muito aguardada, já que não entram em campo há cerca de oito meses, o chileno sequer vestiu a camisa alvirrubra desde que retornou ao clube, pois acabou sofrendo com alguns problemas musculares.

O equatoriano Enner Valencia, apresentado na segunda-feira, ainda não está à disposição, e só deve estrear no dia 09 de julho, contra o Fluminense, no Maracanã. O zagueiro Gabriel Mercado cumpriu suspensão no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e volta a ser opção para o setor defensivo.

Mesmo com os atletas que voltam de lesão encorpando o elenco, Mano deve priorizar quem está com mais ritmo de jogo, mandando a campo uma escalação mais parecida com a das últimas partidas. O onze inicial deverá ser composto por: John; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo, Johnny, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano.

Os colombianos, por sua vez, chegam em Porto Alegre em um cenário diferente em relação ao primeiro confronto entre as equipes, que terminou empatado em 1 a 1, e com o técnico interino Sebastián Botero, de 36 anos, substituindo David Gonzalez - ele comandou o time naquela ocasião, mas foi demitido neste meio tempo. Com o calendário do futebol colombiano encerrado, o Medellín não vai a campo há 11 dias, quando perdeu por 2 a 1 para o Millonarios, e teve tempo para se preparar, visando a classificação para as oitavas de final do torneio continental, que seria a primeira nos últimos 18 anos.