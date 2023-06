Notas esportivas

Libertadores - Jogam nesta terça-feira (27), pela sexta rodada da fase de grupos da competição, pelo Grupo D: Fluminense x Sporting Cristal-PER e River Plate-ARG x The Strongest-BOL, às 21h. Pelo G: Athletico-PR x Alianza Lima-PER e Libertad-PAR x Atlético-MG, às 19h. Pelo H: Atlético Nacional-COL x Patronato-ARG e Olimpia-PAR x Melgar-PER, às 21h. Sul-Americana - O São Paulo enfrenta o Tigre-ARG, nesta terça-feira, no Morumbi, às 21h30min, pela sexta rodada da fase de grupos da competição. Real Madrid - O clube espanhol anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do meio-campista Luka Modric, multi campeão e ídolo da torcida merengue, até junho de 2024. Desde que chegou em Madri, em 2012, o croata conquistou cinco Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Espanha. Além de vencer a disputa pela Bola de Ouro, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Real Madrid 2 - O clube merengue está em negociações com o atacante Vinícius Júnior para renovar o contrato do brasileiro por mais cinco temporadas, e já chegou em um acordo com o jogador, faltando apenas algumas pendências a serem resolvidas. No novo contrato, o time espanhol quer incluir uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões na cotação atual). Outra cláusula proposta seria um bônus no salário de Vini Jr. caso ele conquistasse a Bola de Ouro. O feito o tornaria o jogador mais bem pago do elenco do time espanhol. Mundial de Clubes - A Fifa anunciou nesta segunda-feira, a sede do Mundial de Clubes 2023, que será Jidá. A segunda maior cidade da Arábia Saudita receberá todos os jogos do torneio, que será disputado entre 12 e 22 de dezembro. O formato do Mundial no país do Oriente Médio pode ser o último nos moldes conhecidos, com sete clubes na disputa. O novo modelo, com 32 times brigando pelo título, será implementado a partir de 2025. Flamengo e Palmeiras já estão garantidos nesta edição. O formato de 2024 ainda não foi confirmado.