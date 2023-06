Grêmio enfrenta o Lajeadense em jogo-treino nesta terça-feira

Com a goleada de 5 a 1 sobre o Coritiba, no domingo (25), na Arena, o Grêmio iniciou a semana com folga geral para o grupo de jogadores. A reapresentação dos atletas ocorre nesta terça-feira pela manhã, em um jogo-treino contra o Lajeadense, no CT Luiz Carvalho, para que os jogadores que não vem atuando ganhem ritmo, e a comissão técnica possa observá-los.

O principal foco será o atacante Ferreira, camisa 10 do clube, que está fora por lesão desde o confronto contra o Ypiranga, no dia 25 de março, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, quando precisou ser substituído após sofrer uma distensão de grau três no músculo adutor da coxa esquerda. O descanso para o elenco também se dá pela dura viagem que terá pela frente, pois passará cinco dias em Salvador, devido aos dois jogos contra o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (1), e pela Copa do Brasil, na terça-feira (4).

O segundo confronto é prioridade para a equipe de Renato Portaluppi, que está de olho na classificação para as semifinais da competição, e é favorito para passar de fase. Os treinos em Porto Alegre irão ocorrer até sexta-feira, quando o time embarca para a capital baiana, no turno da tarde, para iniciar a concentração. O retorno do Nordeste para o Rio Grande do Sul está marcado para a madrugada de quarta-feira (5), após o jogo do mata-mata.

Fora das quatro linhas, a direção gremista vê o volante Lucas Silva negociar com o Cruzeiro, para reforçar os mineiros imediatamente. Fora dos planos de Portaluppi, o atleta de 30 anos não vem sendo relacionado nos duelos válidos pelo Brasileiro, para evitar que ele atinja os sete jogos na competição, que o deixariam indisponível para atuar com a camisa de outro clube em território nacional.

LEIA TAMBÉM: Fifa confirma Mundial de Clubes de 2023 em dezembro na Arábia Saudita

Caso o meio-campista, que recebe um alto salário, acima dos R$ 300 mil mensais, acerte as bases com a Raposa, seu contrato seria rescindido amigavelmente, como foi com Thiago Santos e Diego Barbosa, ambos anunciados pelo Fluminense nos últimos meses. Lucas Silva é cria da base cruzeirense, e esteve presente nas campanhas vitoriosas no Brasileirão, em 2013 e 2014. Com o destaque conquistado, ele foi vendido para o Real Madrid, mas não conseguiu atingir o nível esperado.