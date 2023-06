Internacional perde para Ferroviária é eliminado do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas encerraram neste domingo (25) a participação no Campeonato Brasileiro Série A1 2023. O time colorado foi derrotado pela Ferroviária por 3 a 0 em Araraquara-SP, no jogo da volta das quartas-de-final do Brasileirão feminino. O jogo começou com a equipe da casa comandando as ações. Apoiado por um bom público no estádio municipal Fonte Luminosa, o time grená dominava o meio campo com bom toque de bola coordenado no setor por Raquel, Ingryd e Sochor, que abasteciam com qualidade as avantes de Araraquara.

Apesar do maior posse de bola da Ferroviária, o jogo foi muito truncado nos primeiros 20 minutos e a primeira chance de gol foi das Gurias Coloradas. Capelinha, aos 18 minutos, fez boa jogada individual e chutou na rede pelo lado de fora. As paulistas deram o troco aos 23, com um chute cruzado de Eudimila e a partir de então passaram a pressionar o Inter. A Ferroviária abriu o placar aos 36 minutos. Barrinha tocou a bola para Lelê acionar a atacante Aline Gomes, que desviou para o gol na saída de Gabi Barbieri para marcar 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Raquel chutou com perigo contra o gol colorado.

No segundo tempo, o Inter voltou com duas alterações e começou com mais agressividade na marcação às saídas de bola da equipe rival. No entanto, a primeira chance de gol do tempo final foi do time da casa, aos 6 minutos, em chute de Eudimila que Barbieri fez boa defesa. O jogo ficou equilibrado, mais lento e com poucos ataques de ambos os lados. Na melhor chance do Inter, Sandoval chutou para boa defesa da goleira Luciana. Com o jogo já se encaminhando para o final, o time grená ampliou o placar. Aos 44, em bela cobrança de falta, Suzane fez 2 a 0 e Cuesta, aos 49 minutos, marcou o terceiro gol.

No futebol masculino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (1º de julho), o Internacional enfrenta o Cruzeiro, no estádio Beira-Rio, às 21h. O Colorado treinado por Mano Menezes tenta contra o time mineiro tenta se aproximar do G4 do Brasileirão.