Notas esportivas

Série B - O Sport venceu o Juventude por 3 a 0, em duelo da 13ª rodada, em Pernambuco. Outros resultados: CRB 2x0 Ituano, Atlético-GO 1x0 Ponte Preta, Botafogo-SP 0x3 Vila Nova, Avaí 0x0 Londrina, Chapecoense 1x1 Criciúma, Tombense 1 x2 Novorizontino, Mirassol 3x2 ABC e Sampaio Corrêa 1x1 Ceará. O jogo Guarani x Vitória não havia acabado até o fechamento desta edição.

Série C - Pela 10ª rodada, o Ypiranga perdeu, fora de casa, para o Volta Redonda por 2 a 1. São José x São Bernardo não estava encerrado até o fechamento da edição.

Série D - Pela 10ª rodada do Grupo 8, teve Caxias 2x0 Novo Hamburgo e Aimoré 1x1 Brasil-Pel. No momento, apenas a equipe de Caxias do Sul está garantindo vaga para a próxima fase.

Futebol feminino - Felipe Endres não é mais técnico do Grêmio feminino, depois de rescisão na sexta-feira. Contratado em janeiro de 2023 para comandar as Gurias Gremistas, Felipe esteve na casamata durante o último Campeonato Brasileiro, no qual o Tricolor não chegou às quartas-de-final.

Tênis - A brasileira Luisa Stefani conquistou o título de duplas femininas do WTA de Berlim ao lado da francesa Caroline Garcia neste domingo. Na decisão, as duas passaram pelas tchecas Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova por 2 sets a 1 , parciais de 4/6, 7/6 (10-8) e 10 a 4. O resultado recolocou Luisa no top 15 do ranking mundial de duplas.

Mundial de Clubes - A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa com 32 times será realizada nos Estados Unidos em 2025, informou a entidade. A Fifa havia anunciado em março que a Copa do Mundo de Clubes será disputada a cada quatro anos a partir de junho de 2025.

Boxe - O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, durante assembleia-geral da entidade, a desfiliação da Associação Internacional de Boxe, por problemas de governança, de arbitragem e financeiros. É a primeira vez, em 129 anos de existência, que o órgão decide pela exclusão de uma federação do movimento olímpico.