Santos define que Paulo Turra como novo técnico

Com poucas opções no mercado, o Santos definiu que o português Paulo Turra será o novo comandante da equipe. Ele vem para substituir Odair Hellmann, demitido após a derrota para o Corinthians, por 2 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (21). Turra, também dispensado neste mês, pelo Athletico-PR, vai assinar contrato por um ano.

A ideia inicial do presidente Andres Rueda era contar com Fábio Carille, que teve passagem pelo Peixe entre 2021 e 2022. O cartola confessou arrependimento por tê-lo mandado embora. A dificuldade, no entanto, era conseguir um treinador que aceitasse acordo de curta duração, pronto para assumir imediatamente e disposto a entrar no caldeirão da Vila Belmiro. O Santos vive crise técnica, não conquista um título de expressão desde 2016 e vê a qualidade técnica do seu elenco questionada pela torcida.

Na derrota para o rival paulista, o clássico sequer chegou até o final, devido aos rojões arremessados pela torcida no gramado. Foi a nona partida seguida sem vitória do time, que ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, e beira a zona de rebaixamento, com apenas dois pontos a mais que o Goiás, 17ª colocado.

O clube está em ano eleitoral, e um novo presidente será eleito em dezembro. A administração Rueda sofre uma saraivada de críticas entre associados e conselho deliberativo. Em campo, o time já foi eliminado da Copa do Brasil e Sul-Americana, além de não avançar para o mata-mata do Paulista. Outra das condições para o novo técnico era aceitar trabalhar com o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão. É ele quem irá comandar a equipe de forma interina no domingo (25), contra o Flamengo.

O jogo será com portões fechados, pois o clube foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa da confusão contra o Corinthians, e vai ficar 30 dias sem poder levar torcedores ao estádio.

Turra deve chegar a Santos neste sábado (24), e pode também estar no banco de reservas domingo, se a sua situação for regularizada até lá, na CBF.