Notas esportivas

Série B - Dando sequência a 13ª rodada da competição, jogam nesta sexta-feira, às 19h, Atlético-GO x Ponte Preta. No sábado, se enfrentam Botafogo-SP x Vila Nova-GO (11h), Avaí x Londrina (16h), Chapecoense x Criciúma (17h) e Tombense-MG x Novorizontino (18h15min). No domingo, jogam Mirassol x ABC-RN (11h), Sampaio Corrêa-MA x Ceará (15h30min) e Guarani x Vitória (18h).

Série C - Os gaúchos jogam neste domingo, pela 10ª rodada: Volta Redonda-RJ x Ypiranga (16h30min) e São José x São Bernardo (19h).

Série D - Pela Pela 10ª rodada do Grupo 8, neste sábado, às 15h, tem Caxias x Novo Hamburgo, e, no domingo, às 16h, jogam Aimoré x Brasil-Pel.

Brasileirão feminino - As Gurias Coloradas tem a dura missão de reverter o placar de 1 a 0 sofrido para a Ferroviária-SP no jogo de ida pelas quartas de final. O duelo de volta ocorre neste domingo, às 10h, em Araraquara. Os outros duelos, no mesmo horário, tem Santos (3) x (1) Flamengo e Palmeiras (1) x (1) São Paulo.

Neymar - O brasileiro terá de pagar uma multa de, ao menos, R$ 5 milhões após uma obra em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ser interditada por infrações ao meio ambiente. O pai do atleta estava na residência no momento da operação e chegou a receber voz de prisão em discussão com os agentes. Apesar da confusão, o empresário não foi detido. Os responsáveis pela operação liberá-lo, mas cobraram 'mais educação'.

Di Maria - A Juventus, da Itália, anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a saída do atacante argentino, após uma temporada. O atleta deve assinar com o Benfica, de Portugal. O campeão do mundo com a Argentina disputou 40 jogos e marcou oito gols.

Atletismo - Disputado nesta quinta-feira, o Meeting Internacional de Málaga viu o Brasil conquistar duas medalhas de bronze na competição. Artur Terezan e Tabata Vitorino foram os medalhistas nos 400m com barreira.