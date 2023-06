Para voltar ao G-4, Grêmio recebe o América-MG, na Arena

Em fase final de preparação para a retomada do futebol nacional, O Grêmio enfrenta o América-MG, nesta quinta-feira (22), na Arena. O confronto será válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor busca retomar a vaga no G-4, que deixou escapar em seu último jogo, contra o Flamengo, no Maracanã, onde saiu derrotado pelo placar de 3 a 0. Mesmo com o revés contra os cariocas, o clima é de otimismo, já que a equipe vinha de seis jogos invicta, contando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi tem duas baixas confirmadas na defesa, já que Walter Kannemann, capitão do time, e Bruno Uvini, receberam o terceiro cartão amarelo, e estão fora por suspensão. O volante Felipe Carballo também será ausência, pois estava a serviço da seleção do Uruguai, e atuou por 90 minutos na vitória por 2 a 0 contra Cuba, nesta terça-feira (20), em Montevidéu. O atleta se reapresentou ao clube nesta quarta-feira, mas devido a proximidade entre os dois confrontos, a comissão técnica decidiu poupá-lo, evitando um desgaste maior.

Ferreira é outro que não está entre os relacionados, havia a possibilidade do atacante retornar ao time após a lesão sofrida no final de março, contra o Ypiranga, na semifinal do Campeonato Gaúcho. A expectativa era de que o camisa 10 pudesse entrar ao decorrer da partida, mas seu retorno foi postergado.

Já Luis Suárez, relacionado, é dúvida, após comunicar a direção gremista de que está pensando na aposentadoria, devido a uma artrose no joelho direito. O uruguaio vem treinando normalmente com o restante do grupo, mas tem sua situação indefinida. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o lateral-esquerdo Reinaldo comentou sobre o assunto. “Todo mundo fica curioso. É a notícia do nosso grande jogador, ele que faz a diferença em campo. Tenho certeza que ele irá reunir todos e falar”. Com essa declaração, o atleta evidencia que não há nenhuma certeza sobre o futuro do camisa 9, que deve se reunir com a direção nos próximos dias para definir sua situação.

Em meio às dúvidas e desfalques, Portaluppi deve iniciar a partida com Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti e Nathan (Carballo), Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez (Cuiabano).