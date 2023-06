Buscando manter o bom momento, Inter visita o Coritiba, nesta quinta

Pronto para a retomada do Campeonato Brasileiro, o Inter já está em solo paranaense, e enfrenta o Coritiba, nesta quinta-feira (22), às 20h, pela 11ª rodada da competição. A equipe de Mano Menezes busca mais um resultado positivo, e mesmo sem convencer em suas atuações, já está há seis jogos sem perder, somando quatro vitórias neste período. A desconfiança do torcedor se dá, principalmente, pela eliminação na Copa do Brasil, para o América-MG, nos pênaltis, que está contabilizada neste período, já que o Colorado venceu a partida por 3 a 1 no tempo normal.

O volante Johnny será a principal notícia na escalação, após ser campeão da Liga das Nações da Concacaf, no último domingo, pela seleção dos Estados Unidos, ele já está reintegrado e à disposição do treinador, que deverá escalá-lo no time titular. Pela seleção, o atleta esteve em campo nos 20 minutos finais da partida contra o Canadá, que definiu o título, portanto, não há nenhuma preocupação da comissão técnica em relação a um possível desgaste físico.O defensor Rodrigo Moledo, fora do duelo contra o Coxa, por suspensão, também viajou com o restante do grupo, pois o Alvirrubro sairá do Paraná direto para Belo Horizonte, onde enfrenta o América-MG, neste domingo, também pelo Brasileiro.

Para esta partida, Mano deve levar a campo os seguintes jogadores: John; Bustos, Vitão, Nico Hernández (Mercado) e Renê; Rômulo, Campanharo, Johnny, Alan Patrick e Pedro Henrique; Luiz Adriano.

Por outro lado, o Colorado segue desfalcado no meio de campo, e quatro jogadores ficaram em Porto Alegre tratando de lesões. Gabriel, Maurício, De Pena e Aránguiz continuarão seus respectivos tratamentos na capital gaúcha, na expectativa de voltar aos gramados o quanto antes. Os dois primeiros estão em fase final de recuperação, e podem ser novidades contra o Independiente Medellín, da Colômbia, na quarta-feira (28), pela Libertadores.

Gabriel já está fora há cerca de oito meses, devido a uma lesão nos ligamentos do joelho, enquanto Maurício sofreu uma lesão no ombro no último clássico Grenal. Inicialmente, a previsão de retorno para o meia era de quatro semanas, mas este prazo já expirou, e o departamento médico entende que o melhor a se fazer é preservá-lo um pouco mais, visando uma recuperação completa.