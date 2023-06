Notas esportivas

Série B - Dando sequência a 13ª rodada, Sport e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, na Ilha do Retiro. Flamengo - Gabriel Barbosa, camisa 10 rubro-negro, será desfalque nesta quinta-feira, contra o Bragantino, devido a um desconforto na coxa. Nesta quarta, ele realizou o seu primeiro treino com o restante do elenco na semana, mas será poupado pelo técnico Jorge Sampaoli. Pedro também é dúvida, pois estava a serviço da seleção brasileira e se reapresentou apenas nesta quarta. José Mourinho - O técnico português, da Roma, recebeu nesta quarta-feira, uma suspensão de quatro jogos da Uefa pelos insultos ao árbitro britânico Anthony Taylor, na final da Liga Europa. Irritado pelas decisões de Taylor na decisão, o treinador foi atrás dele após o término da partida, no estacionamento, e o insultou aos gritos. A suspensão será cumprida nos quatro primeiros jogos da equipe italiana na próxima edição da mesma competição, no segundo semestre deste ano. Corinthians - Após o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) punir a equipe paulista por cantos homofóbicos proferidos por seus torcedores no jogo contra o São Paulo, na Arena Itaquera, o clube conseguiu um efeito suspensivo e poderá jogar em casa, com torcida, até o julgamento de um recurso. A partida chegou a ser interrompida por quatro minutos pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, durante o segundo tempo. Real Madrid - O clube espanhol anunciou, nesta quarta-feira, a renovação do contrato do meio-campista Toni Kroos, até junho de 2024. Desde 2014 no clube merengue, o alemão já conquistou 20 títulos, dentre eles, quatro Ligas dos Campeões e três Campeonatos Espanhóis. Aos 33 anos, o atleta esteve em campo pelo time de Madri 417 vezes, e marcou 28 gols. Atlético-MG - A diretoria do clube mineiro divulgou o acordo com o empresário André Cury, para encerrar uma dúvida antiga, que vinha se arrastando. Em seu site oficial, o Galo destacou que conseguiu um desconto de cerca de 20% no valor total, que era de R$ 77 milhões, e baixou R$ 61 milhões. O débito será quitado em 36 parcelas, além de um valor já depositado em juízo, que corresponde a R$ 26 milhões.