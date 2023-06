Suárez comunica o Grêmio que 'está pensando em se aposentar'

O Grêmio pode, em breve, perder o seu principal jogador da temporada. Conforme a apuração dos jornalistas Marco Souza e Eduardo Gabardo, da GaúchaZH, nesta segunda-feira, Luis Suárez está pensando em se aposentar do futebol devido a uma artrose no joelho direito. Aos 36 anos, o uruguaio alega que não vem suportando as dores no local, que estariam atrapalhando sua rotina com a família. A decisão do jogador não é definitiva, e uma reunião entre as partes irá ocorrer o quanto antes, para que tudo seja esclarecido.

Internamente, a direção já coordena a situação junto do departamento jurídico para acertar os detalhes de uma possível rescisão. O Tricolor se movimenta projetando um rompimento que o proteja, caso o camisa 9 volte a atuar em outro lugar, como o contrato do atacante expira em junho de 2024, o clube entende que deve receber uma compensação em dinheiro, caso isso aconteça. Recentemente, seu nome vem sendo ligado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, a pedido de Lionel Messi, amigo próximo do atleta.

Por enquanto, Suárez segue treinando normalmente com o restante do grupo no CT Luiz Carvalho, e ainda não se manifestou sobre o assunto. Em 2023, são 14 gols e oito assistências em 26 jogos para o uruguaio, artilheiro isolado da equipe na temporada, e campeão da Recopa Gaúcha e Campeonato Gaúcho.

Com a volta iminente do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o América-MG, na Arena, nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada da competição. Após a pausa no calendário nacional, devido a Data Fifa, o técnico Renato Portaluppi conta com a volta de Cristaldo e Villasanti, que estavam defendendo suas seleções. O primeiro ainda é dúvida, pois se reapresenta apenas nesta quarta-feira, um dia antes do confronto.

Sem os zagueiros Kannemann e Bruno Uvini, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo, contra o Flamengo, a expectativa é de que o treinador volte a escalar apenas dois defensores no miolo da zaga, Bruno Alves e Gustavo Martins devem ser os escolhidos. Everton Galdino, lesionado, também está fora, por tempo indeterminado.

A principal novidade deve ser o retorno do atacante Ferreira, fora por lesão desde o jogo da volta das semifinais do Gaúcho, contra o Ypiranga, que mesmo sem ter condições de estar em campo por 90 minutos, deve entrar ao decorrer da partida.