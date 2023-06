Notas esportivas

Série B - Na aberta da 13ª rodada, jogam nesta quarta-feira, às 19h, CRB x Ituano. Copa América - A Conmebol anunciou, nesta terça-feira, que a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, acontecerá entres os dias 20 de junho e 14 de julho, com a participação de 16 seleções da América do Sul e da Concacaf. As sedes serão anunciadas em breve, assim como o calendário da competição, informou a conffederação. Lionel Messi - A estreia do craque argentino pelo Inter Miami já tem data marcada. No dia 21 de julho, no confronto contra o Cruz Azul, do México, ele irá defender o clube norte-americano pela primeira vez. A partida será válida pela próxima edição da Copa das Ligas, competição que coloca equipes da MLS com os times mexicanos. Fortaleza - O clube nordestino anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante Marinho, ex-Flamengo. Após um atrito com a comissão técnica rubro-negra, o atleta rescindiu seu contrato de maneira amigável e se juntou ao clube cearense, em uma transferência sem custos. O contrato do jogador é válido até dezembro de 2025. Falecimento - O comentarista Paulo Roberto Martins, o "Morsa", morreu na noite desta segunda-feira, vítima de um infarto, aos 78 anos. Ao longo da carreira, ele ficou marcado por sua presença no programa "Debate Bola", da TV Record. Vôlei - O Brasil venceu a Bulgária, nesta terça-feira, por 3 sets a 0 pela Liga das Nações masculina. Jogado na cidade de Orleans, na França, a seleção superou os adversários com parciais de 25/22, 25/17 e 25/15. A seleção brasileira já venceu quatro dos cinco jogos disputados. Com a vitória, a seleção assumiu a quarta colocação na tabela.