Após parada, Inter terá maratona com três jogos em seis dias

Com o término da Data Fifa e a retomada das competições se aproximando, o Inter se prepara para a volta de um calendário pesado, que exige bastante de seus jogadores. A equipe de Mano Menezes entrará em campo três vezes em seis dias, com dois confrontos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e um jogo de vida ou morte na Copa Libertadores. Pelo Nacional, os confrontos serão contra Coritiba, nesta quinta-feira, e América-MG, neste domingo. Devido a proximidade desses dois compromissos, o clube optou por fazer uma viagem conjunta, e sairá da capital paranaense direto para Belo Horizonte.

Logo em seguida, na quarta-feira (28), o Colorado se reencontra com a sua torcida, no Beira-Rio, para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia, pelo torneio continental. A depender do resultado de Nacional-URU e Metropolitanos-VEN, outro jogo da chave, os gaúchos podem ser eliminados da competição, caso não consigam a vitória.

Ciente disso, a comissão técnica dedicou a pausa no calendário para aprimorar o preparo do grupo, sob o comando do preparador físico Flávio de Oliveira, que regressou ao clube após uma breve passagem pelo Corinthians. A queda de rendimento no segundo tempo, em decorrência do desgaste dos jogadores, vem sendo notória, e desde o início do Brasileiro, o time sofreu gols, durante a etapa complementar, em 12 das 15 partidas disputadas. Com a pausa de onze dias, sessões duplas de treinamentos foram realizadas duas vezes, além de um jogo-treino, contra o FutVida, onde a equipe saiu vitoriosa pelo placar de 5 a 0, para que o fôlego do plantel fosse revigorado.

A última atividade ocorre na manhã desta quarta-feira, e à tarde, o Inter embarca para Curitiba, de olho nos três pontos. Atualmente, o clube ocupa a décima posição na tabela do Brasileiro, com 14 pontos somados em 10 jogos. Nesta terça-feira, a boa notícia para Mano foi a volta de Wanderson, que deixou o treino mais cedo, nesta segunda, mas voltou a participar normalmente e deve estar a disposição para o duelo desta quinta-feira.

LEIA TAMBÉM: CBF tem acordo verbal para Ancelotti ser o técnico da seleção a partir de junho de 2024

Enner Valencia, principal contratação para a temporada de 2023, que será nesta segunda-feira (26), no Gigantinho. O evento começa a partir das 19h, com entrada gratuita, sendo necessário apenas realizar o check-in no Mundo Colorado, e entregar 1kg de alimento perecível na entrada. Nesta terça-feira, o Inter anunciou, por meio de nota divulgada no site do clube, os detalhes da apresentação do equatoriano, principal contratação para a temporada de 2023, que será nesta(26), no. O evento começa a partir das 19h, com entrada gratuita, sendo necessário apenas realizar o check-in no

Fora dos planos para a sequência da temporada, o Colorado está encaminhando o empréstimo de João Peglow, cria do Celeiro de Ases, para o Sport, até o final de 2023. O acordo inclui a opção de compra para os pernambucanos. Sem atuar com a camisa alvirrubra desde 2021, o atacante, no primeiro semestre, estava emprestado ao Dnipro, da Ucrânia, onde atuou em 15 partidas, marcando três gols e anotando duas assistências. Antes do futebol ucraniano, Peglow, cujo o contrato se expira em junho de 2024, teve passagens, também emprestado, pelo Porto B e Atlético-GO.