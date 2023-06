Contra Senegal, Brasil faz último amistoso antes das Eliminatórias

Após golear a seleção de Guiné pelo placar de 4 a 1, neste sábado (17), a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (20), às 16h, na cidade de Lisboa, em Portugal, para enfrentar o Senegal, em seu segundo compromisso desta Data Fifa. Com um primeiro jogo convincente, a equipe do técnico interino Ramon Menezes vai mais tranquila para este segundo confronto, onde terá pela frente, um adversário bem organizado, que está há sete jogos sem perder.

Passado o primeiro jogo, em Barcelona, na Espanha, marcado pela ações antirracistas promovidas pela CBF, sendo a principal delas a utilização do uniforme preto, pela primeira vez na história da seleção, no primeiro tempo, em decorrência dos insultos sofridos pelo atacante do Real Madrid Vinicius Júnior ao longo da última temporada no país, o foco será em engatar uma sequência positiva para o grupo, que vinha de derrota para a seleção de Marrocos, por 2 a 1, na última vez que entrou em campo.

Ainda na Espanha, os movimentos extracampo do presidente da CBF Ednaldo Rodrigues chamaram a atenção, ele se reuniu com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, na tentativa de convencê-lo a assumir o comando da Canarinho. Ao que tudo indica, o italiano será o novo treinador da seleção, e tem um acordo verbal estabelecido com cartola, mas não deve assumir tão cedo. Ancelotti estará a disposição apenas em junho de 2024, quando a temporada europeia já terá chegado ao fim e seu contrato com a equipe merengue terá se encerrado. Ele também já havia reforçado anteriormente que pretende cumprir o vínculo que possui com seu clube atual, e não considerava como opção uma saída imediata.

Com o time titular já esboçado no primeiro confronto, Ramon Menezes deve repetir a escalação, com exceção de Rodrygo, que não participou do treino nesta segunda-feira, alegando dores no joelho direito, e deve ser desfalque para a partida. A provável escalação conta com: Ederson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Richarlison e Vinicius Junior.

A principal dúvida segue sendo de baixo das traves. Alisson, titular da posição, se lesionou durante o período de treinos antes da partida contra Guiné, deixou o treinamento com dores no dedo, após uma defesa, e não deverá ser opção. Ederson, substituto natural do arqueiro, foi o titular da posição, mas na intenção de rodar o elenco, Menezes pode optar por dar minutos para Weverton, do Palmeiras.