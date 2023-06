Com o retorno de Mercado, Inter encaminha o time para retomada do Brasileiro

Na reta final da pausa para a Data Fifa e de olho no confronto contra o Coritiba, nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter segue com a rotina de treinos e espera ver seu elenco mais preparado fisicamente na retomada das competições. Os onze dias sem jogos oficiais estão sendo dedicados às atividades no CT Parque Gigante, na esperança de retorno dos atletas lesionados para reforçar a equipe do técnico Mano Menezes neste momento decisivo.

Porém, tais retornos não deverão ser imediatos, e para o próximo confronto, os meio-campistas Gabriel, Maurício, De Pena e Aránguiz devem seguir fora por lesão. Destes, apenas o primeiro está treinando com o resto do grupo, mas ainda precisará de mais tempo até estar apto a entrar em campo, e sequer viaja para Curitiba.

Como a viagem será conjunta com a ida para Belo Horizonte, onde o Colorado enfrenta o América-MG, no domingo (25), o atleta também não estará à disposição para este confronto. Fora há cerca de oito meses, devido a uma lesão nos ligamentos do joelho, a última partida de Gabriel foi contra o Santos, no dia 1 de outubro do ano passado, na vitória por 1 a 0 em jogo válido pelo Brasileiro.

Quem deve voltar ao time são os atletas Johnny e Gabriel Mercado. Após ser desfalque contra o Vasco, o meio-campista, que estava a serviço da seleção dos Estados Unidos, onde se sagrou campeão da Liga das Nações da Concacaf, frente ao México, no domingo, se reapresenta nesta terça-feira (20), será reavaliado pela comissão técnica, e provavelmente estará entre os relacionados. Já o defensor argentino está recuperado de lesão e liberado pelo departamento médico. Rodrigo Moledo fecha a lista de desfalques do Alvirrubro, pois cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.