Notas esportivas

Daniel Alves - O julgamento do jogador brasileiro foi agendado para o outono europeu - entre outubro e novembro deste ano -, segundo informações do jornal espanhol El Periodico. Ele pode pegar uma pena de até 12 anos de prisão caso seja condenado pelo estupro de uma mulher em uma casa noturna em Barcelona, na Espanha, em dezembro. Futebol feminino - A seleção brasileira se apresentou, sob comando da técnica sueca Pia Sundhage, nesta segunda-feira, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para o período de preparação antes da convocação para a Copa do Mundo, que ocorrerá entre julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. A equipe está no Grupo F da competição, ao lado de Panamá, França e Jamaica, e tem estreia marcada para o dia 24 de julho, diante das panamenhas. Cristiano Ronaldo - O astro português irá atingir, nesta terça-feira, a marca de 200 jogos com a seleção de seu país. Aos 37 anos, ele descarta parar, e alega que nunca irá abdicar de defender as cores de Portugal. A partida será contra a Islândia, às 15h45min, pelas eliminatórias da Euro 2024, com transmissão exclusiva do SporTV. Courtois - O goleiro do Real Madrid deixou a seleção belga após não ser escolhido como capitão da equipe, na ausência de Kevin de Bruyne, e não irá disputar a partida contra a Estônia, nesta terça-feira. Romelu Lukaku foi o escolhido pelo treinador Domenico Tedesco para usar a faixa de capitão, que afirma estar surpreso com a decisão do jogador. Sergio Rico - O goleiro do PSG saiu do coma induzido pelos médicos, após o acidente sofrido a cavalo no mês de maio. A informação foi dada pela esposa do jogador, nesta segunda-feira. O espanhol sofreu ferimentos graves depois de ser atingido por uma carroça de mulas, além de seu próprio cavalo, enquanto participava de uma peregrinação anual no Sul da Espanha, a viagem foi feita com autorização do clube francês. Argentina - A seleção encerrou, nesta segunda-feira, a sua participação na Data Fifa, e venceu a Indonésia em amistoso, pelo placar de 2 a 0. Sem Lionel Messi, liberado com antecedência para as férias, a equipe do técnico Lionel Scaloni saiu vitoriosa sem muito esforço. Os gols da partida foram marcados por Paredes e Romero.