Após duas paradas para safey car, Dudu Barrichello vence pela 1ª vez na Stock Car

Eduardo Barrichello venceu pela primeira vez na carreira na Stock Car. O filho de Rubens Barrichello faturou a corrida 2 da etapa de Cascavel (PR), neste domingo (18). Com muita emoção, o jovem piloto recebeu o abraço do pai, ex-piloto da Fórmula 1, assim que saiu do carro. Mais cedo, Daniel Serra foi o vencedor da primeira corrida do dia.

A corrida dois foi um confronto de gerações. Os jovens da Full Time, Eduardo Barrichello e Gianluca Petecof, brigavam na ponta contra o pentacampeão Cacá Bueno (KTF Sports). Dudu levou a melhor, disparou e chegou na frente pela primeira vez. "É a consagração dele. Ele sentia que precisava passar para o Q2, mas o que ele vinha fazendo já era sensacional", disse Rubinho assim que a vitória do filho foi confirmada.

Logo no começo da prova, o pelotão ficou embolado. Na relargada, Guilherme Salas (KTF Sports) e Júlio Campos (Lubrax Podium) saíram na ponta. Gaetano Di Mauro não voltou para a segunda prova, porque o carro da Hot Car quebrou ainda o impedindo de terminar a corrida 1.

Atrás deles, os jovens Gianluca Petecof (Full Time) protagonizou boas ultrapassagens. A intensidade da corrida 2, porém, levou ao vencedor da primeira prova, Daniel Serra (Eurofarma) quase se chocar com barreira de pneus e Rubinho (Full Time) ter uma avaria no para-choque. Quem mais se deu mal foi Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli) que deixou a corrida por problemas no carro. O safety car precisou entrar na pista com apenas quatro minutos de prova.

Na volta, Salas e Campos eram seguidos por Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Thiago Camilo (Ipiranga Racing). Um choque entre quatro pilotos fez com que o safety car voltasse novamente a pista. Rubens Barrichello rodou, o que provocou choque entre Enzo Elias e Denis Navarro. O lance vai ser investigado pós-prova. Marcos Gomes também parou. Tony Kanaan foi atingido, mas pôde avançar na pista.

"Uma bagunça mesmo. Logo na largada o Felipe Baptista me jogou na grama. Não tive espaço para nada. Ultrapassei e, quando entrou o safety car, na briga entre ele e o Átila Abreu, ele quebrou meu para-choque, o que estourou meu pneu. Quando rodei, eu já estava sem pneu. Infelizmente, peguei nos que estavam na minha frente", descreveu Rubinho, que teve que abandonar a prova.

LEIA TAMBÉM: Jovem ciclista cai em curva e morre durante o Tour da Suíça

Na retomada, já com abertura de boxes, a corrida teve reviravoltas. Os jovens Eduardo Barrichello e Gianluca Petecof, ambos da Full Time, chegaram a disputar a liderança momentânea. Cacá Bueno colou nos dois. Atrás dele, vinha Rafael Suzuki.

Faltando dois minutos para o final da prova, Rubinho não escondia as lágrimas ao ver o filho na liderança. A raiva por ter deixado a corrida foi coadjuvante diante da emoção de ver o filho no lugar mais alto do pódio.