Série C - Os dois times gaúchos foram a campo neste domingo, pela 9ª rodada. O São José foi até o Amazonas e goleou o Manaus por 4 a 1. Já o Ypiranga recebeu o Operário-PR, em Erechim, e foi derrotado por 2 a 0. Série D - Pela 9ª rodada do Grupo 8, neste domingo, o Novo Hamburgo empatou em 1 a 1 com o Concórdia, em Santa Catarina. E, no Bento Feitas, o Brasil-Pel também empatou em 1 a 1 com o Camboriú. Nesta segunda-feira, às 15h, no Paraná, o Aimoré visita o São Joseense. E, às 19h, no Centenário, tem Caxias x Hercílio Luz-SC. Liga das Nações - Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a Espanha venceu a Croácia por 5 a 4 em disputa de pênaltis emocionante, neste domingo, em Roterdã, na Holanda, e conquistou a taça. É o primeiro título da seleção espanhola após 11 anos. Por sua vez, a Itália venceu a Holanda por 3 a 2 e ficou com o 3ª lugar. Tênis - Bia Haddad seguirá no top 10 da WTA por mais uma semana. A russa Veronika Kudermetova, que poderia alcançá-la no ranking, foi derrotada na final de St.Hertogrnbosh, na Holanda, para a compatriota Ekaterina Alexandrova. A brasileira não disputará o WTA de Birmingham, que inicia hoje, na Inglaterra. Fórmula 1 - Max Verstappen venceu, neste domingo, o GP do Canadá, oitava etapa do Mundial. Foi a 41ª vitória do piloto, que se iguala a Ayrton Senna. Eles só ficam atrás de Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51). Esta foi também o centésimo triunfo da equipe Red Bull na categoria. O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em segundo lugar, seguido pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que completou o pódio. O holandês lidera o Mundial com 195 pontos, contra 126 do companheiro Sergio Perez. Stock Car - Eduardo Barrichello venceu pela primeira vez na carreira na categoria. O filho de Rubens Barrichello faturou a corrida 2 da etapa de Cascavel (PR), neste domingo. Com muita emoção, o jovem piloto recebeu o abraço do pai. Mais cedo, Daniel Serra foi o vencedor da primeira corrida do dia. O campeonato tem Gabriel Casagrande na liderança, com 135 pontos, seguido por Thiago Camilo (131) e Cesar Ramos (115).