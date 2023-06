Notas esportivas

Série B - Em jogo atrasado da 2ª rodada, neste domingo, às 18h, na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Vila Nova-GO. Racismo - Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou a criação de um grupo antirracista de jogadores, e convidou Vinícius Jr. para liderar o projeto. Em encontro com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e com o atacante do Real Madrid, que foi vítima de diversos ataques racistas ao longo da última temporada no futebol espanhol, o presidente da entidade máxima afirma que o grupo será criado para combater arduamente a discriminação no esporte. Liga das Nações - A Espanha bateu, nesta quinta-feira, a Itália pelo placar de 2 a 1, com gol de Joselu na reta final da partida, e está na final da competição. Eles irão enfrentar a Croácia, neste domingo, às 15h45min, na disputa pela taça. Já os italianos terão pela frente a disputa de terceiro lugar, também neste domingo, às 10h. Argentina - A atual campeã do mundo venceu a Austrália, nesta quinta-feira, pelo placar de 2 a 0, e Lionel Messi bateu mais um recorde pessoal em sua carreira. Com apenas um minuto e 26 segundos, o craque balançou as redes, anotando o gol mais rápido de sua carreira. A Albiceleste volta a campo nesta segunda-feira, contra a Indonésia, às 9h30min, e está invicta desde a conquista da Copa do Mundo, com três vitórias em três jogos. Corinthians - O clube paulista fechou a contratação do badalado meio-campista Matias Rojas, do Racing, da Argentina. O acerto foi entregue pelo próprio presidente do clube argentino, Víctor Blanco, que afirma ter se esforçado para assegurar a permanência do jogador, mas a competição foi cruel. "Fizemos todo o possível que para que ficasse no clube, mas não conseguimos. Não pudemos competir, brigar com o salário que o clube brasileiro lhe ofereceu" disse o mandatário. McGregor - O lutador foi acusado de estupro nesta quinta-feira, por uma mulher que alega ter sido violada após o quarto jogo das finais da NBA, entre Denver Nuggets e Miami Heat. A agressão sexual teria acontecido após o término da partida. Um membro da equipe de segurança de McGregor teria forçado a mulher a entrar no banheiro, onde o lutador de MMA teria a estuprado, ainda dentro do Kaseya Center, casa do Miami Heat.