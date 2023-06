Após pequena folga, Inter se reapresenta e inicia trabalho de preparação física

O Inter se reapresentou, nesta quarta-feira (13), após dois dias de folga para o elenco. Sem nenhum compromisso até o dia 22, quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com o período livre para treinos, a comissão técnica foca em aprimorar o preparo físico dos jogadores, ponto muito criticado pela torcida nesta primeira metade de temporada. A programação será intensa, e sessões duplas de treinamento estão marcadas para esta quinta-feira e este domingo.

Além disso, o Colorado espera recuperar Maurício, titular absoluto da equipe de Mano Menezes, que já está há mais de um mês fora, devido a uma luxação no ombro, após dividida com Kannemann no último clássico Grenal. Em fase final de recuperação, o meia poderá estar à disposição contra o Coritiba.

Os volantes Gabriel e Charles Aránguiz também podem pintar como novidade no banco de reservas, ambos os atletas ainda não estrearam em 2023, e já acumulam cerca de oito meses sem jogar. O primeiro ainda parece estar menos avançado no processo de recuperação, com uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito, ele sequer figurou entre os relacionados, e pode demorar um pouco mais para voltar aos gramados.

Já o chileno, contratado junto ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, está de volta ao Beira-Rio após uma boa primeira passagem, e mesmo com o longo período afastado dos gramados, ele desperta muita esperança no torcedor alvirrubro. Relacionado contra o Nacional, do Uruguai, no último dia 7, Aránguiz assistiu o jogo todo do banco de reservas, e contra o Vasco, no domingo (11), ficou de fora por causa de um desconforto muscular.

Além dos lesionados, a direção do clube também trabalha para assegurar a permanência do zagueiro Vitão, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com o vínculo do defensor se encerrando no dia 30 de junho, a Fifa prorrogou a suspensão dos contratos de atletas com clubes russos e ucranianos até a metade de 2024, devido a guerra entre os dois países, que perdura até os dias atuais. As negociações, portanto, se dão apenas com o staff do jogador de 23 anos, que tende a permanecer por mais um ano.