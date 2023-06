Notas esportivas

Juventude - O clube da Serra acertou, por empréstimo, nesta quarta-feira, a contratação do centroavante Fábio Gomes junto ao Atlético-MG, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador é esperado no CT, já nesta quinta-feira. No primeiro semestre de 2023, ele atuou, também por empréstimo, pelo Paços de Ferreira, de Portugal. Real Madrid - O time espanhol anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do meia de 19 anos Jude Bellingham, destaque do Borussia Dortmund, eleito o melhor jogador do último Campeonato Alemão. O inglês se torna a segunda contratação mais cara da história dos merengues, e chega pelo valor de 103 milhões de euros, mais bônus variáveis. Real Madrid 2 - O clube também lançou, nesta quarta-feira, sua nova camisa para a próxima temporada. Vini Jr., novo camisa 7, foi o modelo do lançamento. Ela possui detalhes em azul-marinho e dourado, com predominância branca, como de costume. Mbappé - O atacante informou o PSG que não renovará seu contrato, que expira em 2024, gerando revolta no clube francês. Existe a possibilidade de que ele seja vendido já nesta janela de transferências, para gerar um retorno financeiro, evitando que uma saída sem custos, daqui há um ano. Liga das Nações - Pelas semifinais da competição de seleções europeias, a Croácia bateu a Holanda, por 4 a 2, nesta quarta-feira, e está na grande final. Ela espera a definição de seu adversário, que ocorre nesta quinta-feira, na partida entre Espanha e Itália, às 15h45min. A transmissão do confronto será feita por: ESPN, SporTV e Star . Acidente - O atacante Everaldo, do Bahia, sofreu um acidente inusitado, nesta quarta-feira. A caminho do CT, dirigindo seu carro, o atleta foi surpreendido por um cavalo na pista, se chocando com o animal. Ao chegar na sede do clube, ele passou por exames e foi liberado para os treinos, o veículo deu perda total. São Paulo - O clube paulista deve três meses de direitos de imagem aos jogadores e faz acordo que prevê o uso de rendas de jogos no Morumbi para quitar uma parte do débito. A dívida, no entanto, não abrange todos os atletas do elenco, alguns nomes têm acordos diferentes e estão recebendo em dia.