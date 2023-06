Com Mbappé de saída, PSG vê supertime ruir e terá de se reinventar de novo

Kylian Mbappé confirmou que está de saída, e o Paris Saint-Germain (PSG) vê o seu "supertime" se desmanchar antes mesmo de conquistar a sonhada Liga dos Campeões. Com o contrato se encerrando em julho de 2024, o PSG deve optar por vender o jogador nesta janela de transferências, para não perde-lo de graça. Messi e Sergio Ramos já foram embora. O argentino vai para o Inter Miami (EUA), enquanto o zagueiro está livre no mercado da bola.

Neymar é outro que está perto do adeus, o brasileiro tem relação conturbada com a torcida e a direção não o vê como peça chave para o futuro do projeto. Enquanto Mbappé comunicou que pretende deixar o clube ao final de seu contrato, o brasileiro, mesmo com vínculo até 2027, é especulado em vários times, principalmente na Inglaterra.

O PSG se vê obrigado a reformular seu setor ofensivo e o "projeto Champions". No meio de 2021, o clube juntou várias estrelas para tentar o troféu inédito, que ainda não veio. Messi, Sérgio Ramos e Donnarumma foram alguns dos nomes anunciados na janela, mas em nenhum momento a equipe chegou perto do tão sonhado título.



O trio Messi, Neymar e Mbappé atuou junto por duas temporadas. Neste período, os franceses caíram na Champions nas oitavas de final, para Real Madrid e Bayern de Munique, respectivamente. O argentino foi quem teve a vida mais curta no clube. Após passagem histórica pelo Barcelona, ele fez duas temporadas discretas e admitiu que "esperava terminar [a passagem] de outra maneira".

Já o francês, caso não seja vendido, terá sua "última dança", na temporada que está por vir. Após não ir para o Real Madrid, o atacante quis se tornar o "líder esportivo indiscutível" da equipe. Meses depois, ele comunica que não renovará o contrato.

O brasileiro, por sua vez, perdeu parte da temporada por lesão, e recebeu sondagens de outros clubes. Descontente no PSG, ele pode sair ainda nesta janela. Na lista de desejos do Al-Hilal, clube saudita que tentou, a todo custo, a contratação de Messi, oferecendo um salário astronômico, Neymar ainda tem mercado no velho continente.

Xavi afastou rumores de volta do atacante ao Barcelona: "A princípio, ele não está na lista", afirmou o comandante blaugrana. Já Guardiola, técnico do Manchester City, se interessou pelo craque. Segundo o jornal francês L'Équipe, o treinador fez uma ligação para saber como está a situação do jogador no PSG. As chances de acerto, porém, são baixas. Manchester United e Newcastle também estão no radar. A imprensa europeia afirmou que os Red Devils têm conversas avançadas com os franceses para realizar a transferência. O Magpies também querem o atleta para o seu próprio "projeto Champions".

O time de Paris, agora, tem janela para reestruturar ataque, e já está no mercado em busca de novos nomes. Marco Asensio, atacante espanhol que deixou o Real Madrid após não renovar seu contrato, deve ser o primeiro a chegar. De acordo com o L'Équipe, Dembelé, do Barcelona, é o favorito para assumir a vaga de Messi.