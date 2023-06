Notas esportivas

Seleção brasileira - O zagueiro ex-Corinthians Robert Renan foi convocado para os amistosos contra Guiné e Senegal, nos próximos dias 17 e 20. Atualmente no Zenit, da Rússia, o defensor foi chamado para o lugar de Nino, do Fluminense, cortado por lesão. Essa é a segunda convocação do jovem de 19 anos, que já havia sido chamado para o amistoso contra Marrocos, em março. Vinícius Júnior - A Netflix anunciou, nesta terça-feira, que irá produzir um documentário sobre a vida do brasileiro, jogador do Real Madrid. Com previsão de lançamento para 2025,e sem dar muitos detalhes, a plataforma de streaming divulgou um teaser de 23 segundos anunciando a produção. Jordi Alba - O multicampeão ex-Barcelona está em negociações e deve assinar com o Inter Miami, time de seu ex-companheiro Lionel Messi, dos Estados Unidos. Após uma carreira de sucesso no clube espanhol, o lateral optou por não renovar seu contrato e está livre no mercado. Tragédia - Após a conquista do primeiro título da NBA do Denver Nuggets, dez pessoas ficaram feridas em um tiroteio no centro de Denver, no Estado de Colorado, na manhã desta terça-feira, depois que torcedores lotaram as ruas da cidade para comemorar, informou a polícia. Tênis - A brasileira Bia Haddad, número 10 do mundo e semifinalista em Roland Garros, caiu logo na estreia do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, ao ser derrotada pela ucraniana Daria Snigur. A partida terminou em 2 sets a 0, eliminando a atual campeã do torneio, que perdeu a oportunidade de defender seu título. Tênis 2 - Em sua volta às quadras, aos 43 anos, Venus Williams, irmã de Serena Williams, foi derrotada pela suíça Céline Naef, de apenas de 17 anos, e está eliminada do Libema Open, que está ocorrendo na Holanda. A partida terminou em 2 sets a 1 para a novata. Atletismo - O saltador brasileiro de 30 anos, Thiago Braz, rompeu com o técnico Vitaly Petrov, ucraniano que o levou a ser duas vezes medalhista olímpico. Com o rompimento, ele passa a ser treinado por Mitchell Krier, norte-americano que vinha trabalhando como treinador exclusivo da grega Aikaterini Stefanidi, também campeã olímpica na Rio 2016.