Notas esportivas

Série B - Pela 12ª rodada, teve: ABC-RN 1x1 Chapecoense, Vila Nova-GO 0x0 Guarani, Ituano 1x1 Atlético-GO, Novorizontino 1x0 Sampaio Corrêa-MA, Ceará 1x3 CRB, Londrina 1x2 Mirassol, Ponte Preta 1x1 Sport e Avaí 1x1 Botafogo-SP.

Série D - Pela 7ª rodada, quatro gaúchos estiveram em campo. O Caxias recebeu o Camboriú, e venceu por 1 a 0. O Aimoré visitou o Concórdia e saiu derrotado por 3 a 1. Já o Novo Hamburgo perdeu por 2 a 1 para o São Joseense, fora de casa, e o Brasil-Pel venceu o Hercílio Luz por 1 a 0, no Bento Freitas.

Brasileirão feminino - Nesta segunda-feira, pela 7ª rodada, às 15h, a dupla Grenal entra em campo. As Gurias Coloradas vão ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, já o Grêmio recebe o São Paulo, em Eldorado do Sul.

Atlético-MG - O Galo anunciou, neste domingo, que Eduardo Coudet não está mais à frente do comando técnico da equipe. O clube confirmou que o treinador pediu demissão no sábado, ainda no vestiário, após o empate em casa, por 1 a 1, contra o Bragantino. A relação já estava estremecida, desde que Coudet passou a reclamar bastante que o elenco não era o prometido quando o projeto foi apresentado.

Tênis - Novak Djokovic se sagrou, neste domingo, tricampeão de Roland Garros, após bater o norueguês Casper Ruud, por 3 sets a 0. Com a vitória, o sérvio volta a ser o número um do mundo no ranking, e se torna o maior campeão, de forma isolada, de Grand Slams na história do esporte. Com 23 títulos, ele ultrapassa Rafael Nadal, que tem 22. Djokovic também passa a ser o tenista mais velho a conquistar a competição, aos 36 anos de idade.

Tênis 2 - Iga Swiatek conquistou, neste domingo, seu terceiro título de Roland Garros na carreira, após bater Karolina Muchova na final, por 2 sets a 1. Além de 2023, ela também foi campeã nas edições de 2020 e 2022. A polonesa ocupa, atualmente, a primeira posição do ranking. Quem também sai gigante do torneio é a brasileira Bia Haddad, que foi até as semifinais e entrou no top 10 do ranking, em campanha histórica para o Brasil no esporte.