Pela final da Liga dos Campeões, City e Inter de Milão se enfrentam neste sábado

Manchester City e Inter de Milão irão protagonizar a grande final da Liga dos Campeões, neste sábado (10), às 16h, no estádio Olímpico, que fica na Turquia. O palco da decisão tem capacidade para 75 mil pessoas, e a expectativa é de lotação máxima para o confronto, com as duas torcidas presentes em peso. O confronto terá transmissão exclusiva da TNT Sports e HBO Max.

Com ambas as equipes atravessando grandes momentos, é inegável que o City, comandado por Pep Guardiola, é o favorito para erguer a taça. Campeão do Campeonato Inglês e da FA Cup, os azuis de Manchester buscam consagrar a temporada com o título que completaria a tríplice coroa.

Além de ser um time forte coletivamente, nomes como Gundogan, Bernardo Silva e Haaland cresceram de rendimento e chegam voando para a partida. Essa é uma grande oportunidade para o clube, que busca seu primeiro título do continente, após bater na trave, em 2021, quando perdeu para o Chelsea na final, pelo placar de 1 a 0.

Já os italianos, considerados azarões, merecem respeito e já se provaram competitivos, com uma campanha extremamente regular na competição, além dos dois títulos de Liga dos Campeões já conquistados em sua história. Dos 12 jogos disputados, entre fase de grupos e mata-mata, os comandados de Simone Inzaghi não sofreram gols em 8. Além da solidez defensiva, a equipe também conta com bons atacantes, como Lautaro Martinez, artilheiro da temporada com 21 gols. Lukaku e Dzeko vem logo atrás, com 10 e 9 gols, respectivamente.