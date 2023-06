Guardiola tenta repetir a conquista que teve como principiante

Folhapress

O técnico espanhol Pep Guardiola começou bem: em 2008/2009, na sua primeira temporada como treinador do Barcelona, venceu a Champions League. Antes, no mesmo ano, tinha conquistado o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, fazendo uma trinca.Neste sábado (10), tentará repetir o feito, agora pelo Manchester City. Ele já levou neste ano o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra e disputa a final da Champions contra a Inter de Milão. O jogo será em Istambul, Turquia, às 16h (de Brasília), com transmissão de SBT, TNT e HBO Max.O City chega como favorito por viver a melhor sequência de sua história. Foi campeão inglês em cinco dos últimos seis anos. Sob Guardiola, que chegou ao time em 2016, levou ainda duas edições da Copa da Inglaterra, duas da Supercopa da Inglaterra e quatro da Copa da Liga Inglesa.LEIA MAIS: Bia Haddad agradece apoio durante Roland GarrosNo entanto, a equipe azul de Manchester nunca triunfou no principal torneio europeu. Guardiola levou a equipe à sua única final, em 2021, mas perdeu para o Chelsea, por 1 a 0."Sabemos que somos um grande time, mas, para ser reconhecido globalmente como um dos melhores, você precisa vencer a Champions League", disse o zagueiro Kyle Walker. "Temos uma segunda chance com Pep e o grupo de jogadores que estiveram lá. Precisamos corrigir os erros que cometemos contra o Chelsea."O time de Manchester tem como destaques Kevin De Bruyne no meio de campo e Haaland no ataque. O jogador norueguês de 22 anos marcou 52 gols na temporada, sendo 12 na Champions, cinco deles em uma só partida, contra o Leipzig.Do outro lado, a Inter tem mais história no torneio, com três títulos, e volta a disputar a taça depois de 13 anos. Em 2010, levantou o troféu após vitória sobre o Bayern, por 2 a 0. O ataque atual da Inter tem como artilheiros o belga Lukaku e o argentino Lautaro Martínez, que fizeram seis gols em 12 jogos da Champions, três para cada um.O time terminou o Campeonato Italiano em terceiro lugar, mas vem de uma boa sequência: venceu 11 dos últimos 12 jogos e conquistou a Copa da Itália.LEIA TAMBÉM: Após terremotos, a Turquia recebe final da Champions League no Estádio Olímpico AtatürkNa segunda fase da Champions, a equipe italiana tomou apenas três gols, deixando para trás Porto, Benfica e o arquirrival Milan. Já o City passou por uma sequência mais desafiadora: venceu Bayern e Real Madrid para chegar à final.O treinador da Inter reconhece o favoritismo do rival. "No futebol moderno, tem antes e depois de Guardiola. Temos de ser cuidadosos, sabemos que estamos encarando os melhores, com um time fantástico e um técnico que marcou uma era", disse Simone Inzaghi.Guardiola também buscou elogiar o adversário. "Uma final contra um time italiano não é o melhor presente, honestamente. A Inter é competitiva", afirmou. O goleiro Ederson, do City, deve ser o único brasileiro em campo. Ao menos com a bola rolando, já que a cantora Anitta participará do show de abertura.Istambul também sediou a final da Champions em 2005, com outro duelo entre italianos e ingleses. O Milan, com os brasileiros Dida, Cafu e Kaká enfrentou o Liverpool em um jogo marcante: o time italiano abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, mas tomou o empate. Os britânicos venceram nos pênaltis e ficaram com a taça.