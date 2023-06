Notas esportivas

Série B - Pela 11ª rodada da Série B, o Juventude venceu o Criciúma por 1 a 0, nesta quinta-feira. Já pela 12ª rodada, nesta sexta-feira, tem ABC-RN x Chapecoense (21h30min). No sábado, jogam Vila Nova-GO x Guaran (16h), Ituano x Atlético-GO e Novorizontino x Sampaio Corrêa-MA (17h), Ceará x CRB (19h30min). No domingo, se enfrentam Ponte Preta x Sport e Londrina x Mirassol (11h), Avaí x Botafogo-SP (15h30min), Vitória x Criciúma (18h) e Juventude x Tombense-MG (18h15min). Série C - Jogando no estádio Francisco Noveletto, o São José goleou o Altos-PI por 4 a 1, na quarta-feira, pela 7ª rodada. Na próxima rodada, o Zequinha enfrenta o Ypiranga, no domingo, às 19h, no estádio Colosso da Lagoa. Série D - Pela 7ª rodada do Grupo 8, neste sábado, às 15h, no Centenário, o Caxias recebe o Camboriú. Já no domingo, às 15h, o Aimoré visita o Concórdia. Mais tarde, às 15h30min, no interior do Paraná, o Novo Hamburgo enfrenta o São Joseense e, às 16h, no Bento Freitas, o Brasil-Pel recebe o Hercílio Luz. Ygor Catatau - O atacante Ygor Catatau, que defendeu times como Vasco, Sampaio Corrêa e Vitória, está banido do futebol brasileiro. O jogador, atualmente no Sepahan (Irã), foi julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, por envolvimento em casos de manipulação para benefício de apostas. Abel Ferreira - O técnico Abel Ferreira superou a marca de Luiz Felipe Scolari na Libertadores da América. O português agora é o treinador com mais vitórias no comando do Verdão na competição sul-americana. Após a vitória de 4 a 2 sobre o Barcelona, do Equador, Ferreira é o mais vitorioso do clube no torneio, superando Felipão. O treinador português chegou a 24 vitórias no comando do Palmeiras em jogos válidos pela Libertadores, superando os 23 conquistados por Felipão. Atletismo - A 21ª edição da Maratona do Rio de Janeiro no feriadão de Corpus Christi vai reunir 40 mil atletas profissionais e amadores, nas cinco provas que serão disputadas em dois dias. No sábado estarão nas pistas os corredores da prova de 5 quilômetros. Além deles, vão participar no mesmo dia os inscritos para a meia-maratona de 21 quilômetros. No domingo, será realizada a prova de 10 quilômetros e do grupo de elite que vai fazer o circuito completo de 42 quilômetros.