São José vence e entra no G-8 da Série C do Brasileiro

Agência Estado

Mais quatro partidas deram sequência, nesta quarta-feira (7), nas disputas da sétima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Três delas terminaram empatadas. O destaque fica para a vitória do São José que entrou no G-8 - zona de classificação.Jogando em casa, no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, o São José recebeu e goleou o Altos-PI, pelo placar de 4 a 1. Com o resultado, o time gaúcho ganhou cinco posições na tabela e agora é quarto colocado com 12 pontos. O rival é 13º com oito.Mais cedo, em um duelo direto entre dois times que estão na zona de classificação, Amazonas e Botafogo-PB ficaram no empate sem gols, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. O time paraibano perdeu a chance de encostar na briga pela liderança e agora tem 13 pontos, enquanto o adversário é quinto com 12.Os outros dois jogos foram entre times que estão no meio da tabela. Em casa, no estádio Manduzão, o Pouso Alegre-MG empatou por 1 a 1 com o Confiança-SE, com 10 pontos, em sétimo. O time mineiro, com oito pontos, está em 12º lugar.Em Ponta Grossa (PR), no Estádio Germano Kruger, Operário-PR e Paysandu não saíram do zero e seguem em posições intermediárias. O time paranaense, com nove pontos, está em décimo lugar, enquanto o Papão, com oito pontos, ocupa a 14ª posição.A sétima rodada terá sequência nesta quinta-feira, com mais quatro jogos. O maior destaque fica para o São Bernardo que tenta manter a liderança em um duelo fora de casa contra o Floresta-CE.