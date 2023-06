Em jogo duro, Inter e Nacional empatam no Uruguai

Em uma partida dura e de poucos espaços, Inter e Nacional empataram em 1 a 1, pela 5ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (7), deixando a definição de quem vai ao mata-mata para a última rodada. O Colorado segue líder, com 9 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda nesta rodada, caso o Independiente Medellín-COL vença seu jogo contra o Metropolitanos-VEN, nesta quinta-feira (8), às 19h.

O jogo começou intenso e os mandantes foram quem souberam ocupar mais o campo de ataque. Aos 10 minutos, chegaram com perigo, cara a cara com John, que fez grande defesa. A resposta colorada veio logo em seguida, com uma boa transição, que terminou com um chute colocado de Pedro Henrique, encaixado pelo goleiro Rochet. Após as primeiras oportunidades, os visitantes passaram a ter mais o controle do jogo, se postando mais a frente. Mas a posse de bola era estéril, e não levava perigo.

Sem conseguir entrar na área adversária, a equipe de Mano Menezes até se aproximava, mas não finalizava. Somente aos 28, o Inter chegou com a bola parada, em uma cobrança de falta de Carlos De Pena, que levantou na área para Mercado. O zagueiro, então, escorou para Johnny, que entrou livre e finalizou, sendo parado pelo arqueiro uruguaio. Porém, foi marcado impedimento no lance, pois Mercado partiu antes.

Apenas quinze minutos depois, aos 43, que algo interessante aconteceu. Ao roubar a bola no campo de ataque, o Alvirrubro chegou com perigo, em uma jogada de Alan Patrick e Pedro Henrique. O meia, livre na intermediária, pifou o camisa 28 na esquerda, que finalizou no canto de Rochet, enquanto o goleiro esperava o chute no outro lado, obrigando-o a fazer uma defesa plástica. Logo em seguida, a resposta dos uruguaios veio com Zabala, em contra-ataque, que bateu forte e rasteiro, mas na direção de John, que fez a defesa sem muita dificuldade.

O primeiro tempo terminou com as propostas das duas equipes bem claras: enquanto o Nacional se defendia e buscava sair mais rápido, o Colorado procurou ter mais a bola, e não deixar a partida ficar muito corrida, como foi nos primeiros 10 minutos.

Na volta para a segunda etapa, logo aos 2 minutos, Vitão bobeou dentro da área em um lance que parecia controlado, Ramirez roubou e finalizou livre, mas sem força, facilitando para John. Depois, aos 10, Alan Patrick arriscou de fora da área, tentando levantar o ânimo do jogo que estava apático, mas a bola desviou e saiu por cima. O capitão colorado seguiu confiante, e aos 18, no contra-ataque, como um clássico camisa 10, se livrou de dois no meio de campo, lançou Pedro Henrique na esquerda e correu para a entrada da área, onde recebeu livre de marcação e bateu de primeira, no canto, sem chance para Rochet, abrindo o placar no Uruguai.

LEIA MAIS: CBF ainda busca a contratação do técnico Carlo Ancelotti para a seleção

Com a vantagem, os comandados de Mano Menezes se fecharam, dando a bola para o adversário e procurando sair em velocidade. Porém, aos 26, foram os mandantes que assustaram, Zabala cruzou, Renê tentou afastar na pequena área, e a bola caiu em Martinez, sozinho e sem goleiro. O artilheiro, no entanto, foi pego de surpresa e, sem tempo de reação, mandou por cima do travessão.

A tática funcionou mais tarde, aos 30, quando Alemão deixou Wanderson na cara do gol, mas o atacante praticamente recuou a bola para o goleiro em um lance bizarro, levando Mano à loucura no banco de reservas. A noite, de fato, não era de Wanderson, que dentro da área alvirrubra, apenas dois minutos depois, bloqueou uma finalização com o braço aberto, cometendo pênalti. Para a sorte do atacante, Zabala, na origem do lance, deu um pisão no pé de Igor Gomes, que passou despercebido pelo árbitro Dario Herrera. Com a chamada do VAR, ele foi ao monitor e marcou falta no zagueiro.

Mesmo escapando do pênalti, o Colorado não escapou do empate, e aos 44, em falta cobrada para dentro da área, Damiani cabeceou para o fundo da rede, repetindo o roteiro do primeiro confronto entre os dois times, onde os uruguaios também empataram no final. O Inter terá seu último compromisso pela Copa no dia 28 de junho, contra o Medellín, no Beira-Rio, onde precisará pontuar para avançar às oitavas de final.

Nacional (1) Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Almeida; Y. Rodríguez (Ginella) e D. Rodríguez (Damiani); Martinez, Zabala e Fagúndez (Trezza); Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez

Inter (1) John; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo (Moledo), Johnny, De Pena (Campanharo) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes

Arbitragem: Dario Herrera