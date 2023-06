Com semana livre, Grêmio vê Ferreira voltar aos treinos no gramado

Seguindo a preparação para o confronto contra o Flamengo no Maracanã neste domingo (11) às 18h30min, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio aproveita a rotina de treinos para reforçar a parte física de seus jogadores, tanto os que estão jogando desgastados, como os que estão fora por lesão. Além de um mês de junho sem mais nenhum compr omisso fora do Brasileiro, o elenco ainda terá a data FIFA, que vai do dia 12 até o 20 deste mês, para focar em deixar o grupo pronto para as decisões que enfrentará a partir de julho.

Buscando se manter no G-4 e de olho no Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que ocorrerá na primeira metade de julho, o técnico Renato Portaluppi espera poder contar com seus atletas mais saudáveis, após uma primeira metade de temporada repleta de lesões.

Uma peça que faz parte dos planos do treinador e está em fase final de recuperação é o atacante Ferreira, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita no final de março. O camisa 10 do Tricolor voltou, nesta quarta-feira (7), aos treinos no gramado do CT Luiz Carvalho, e mesmo sem a expectativa de retorno contra o Flamengo, ele deve estar à disposição após a pausa para o calendário das seleções, no final do mês.

Jogadores que vem atuando longe de sua melhor condição, também esperam aprimorar o físico. Suárez, por exemplo, vem sendo avaliado semanalmente pelo departamento médico, para que não se desgaste e, consequentemente, sofra uma lesão grave. Aos 36 anos, a comissão entende que, por mais crucial que o uruguaio seja para o time, não é plausível que ele atue em todas as partidas.

