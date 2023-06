Nacional x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (7), o Inter visita o Nacional-URU, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo B, da Copa Libertadores, às 19h. Ambas as equipes ainda estão vivas na briga pelas vagas para as oitavas de final da competição. O Colorado, que é líder da chave com 8 pontos, sairá classificado em caso de vitória, independente do placar.