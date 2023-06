Notas esportivas

Libertadores - Jogam, nesta quarta-feira, pela 5ª rodada da competição, no Grupo A: Aucas-EQU x Ñublense-CHI (21h); C: Palmeiras x Barcelona-EQU (21h30min); D: River Plate-ARG x Fluminense (21h30min) e The Strongest-BOL x Sporting Cristal-PER (23h); E: Independiente del Valle-EQU x Corinthians e Argentinos Juniors-ARG x Liverpool-URU (19h). Na quinta-feira, jogam pelo Grupo A: Flamengo x Racing-ARG (21h); H: Olimpia-PAR x Atlético Nacional-COL (21h). Sul-Americana - Apenas um brasileiro vai a campo pela 5ª rodada da competição, nesta quarta-feira. Pelo Grupo C, o Bragantino vai a Argentina enfrentar o Estudiantes, às 21h. Já na quinta, dois brasileiros entram em ação. Pelo Grupo D, tem São Paulo x Tolima-COL, às 19h, e pelo G, jogam Goiás e Gimnasia-ARG, às 19h. Seleção brasileira - Após o técnico italiano Carlo Ancelotti reafirmar que pretende seguir no Real Madrid na próxima temporada, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues segue confiante e afirma "não ter jogado a toalha", em relação à contratação do treinador. Segundo ele, as partes irão conversar durante a data FIFA e, por enquanto, a entidade sequer trabalha com um plano B para o cargo. Benzema - O atacante francês foi anunciado, nesta terça-feira, pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e terá um dos maiores salários do mundo. Com contrato até 2026, o atual Bola de Ouro receberá 200 milhões de euros por ano. Ele segue o caminho de Cristiano Ronaldo, atual jogador do Al Nassr, e reforça a imagem da Liga Árabe, que está vindo forte no mercado europeu em busca de grandes estrelas. Milan - O gigante italiano anunciou, nesta terça-feira, o desligamento do ídolo, Paolo Maldini, do seu cargo como diretor técnico do clube. A imprensa italiana já havia informado recentemente que havia um atrito entre Maldini e Gerry Cardinale, proprietário do RedBird, grupo que comprou o Milan em agosto do ano passado. Falecimento - Maurício Assumpção, ex-presidente do Botafogo, morreu nesta terça-feira, aos 60 anos. Ele tratava um câncer no sistema linfático. Dentista de formação e professor universitário na área, ele foi mandatário do clube carioca entre 2009 e 2014.