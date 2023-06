Após deixar o Real Madrid, Benzema é anunciado por rival de Cristiano Ronaldo, na Arábia

Folhapress

Após se despedir do Real Madrid, Benzema foi anunciado como reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ele assinou contrato até 2026. O Al-Ittihad é o atual campeão saudita e rival do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo que ficou com o vice-campeonato.LEIA TAMBÉM: Bia Haddad vai às quartas em Roland Garros e obtém feito inédito desde GugaKarim Benzema se despediu do Real Madrid após 14 temporadas defendendo o clube espanhol. "Benzema está aqui. Um novo tigre vai rugir. Bem-vindo ao Ittihad", postou o clube.Ele receberá € 100 milhões (R$ 527,7 milhões, na cotação de hoje) por ano, segundo foi noticiado pela imprensa europeia.