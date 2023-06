Em busca da vaga nas oitavas, Inter encara o Nacional, no Uruguai

Ciente da importância de seu próximo jogo, o Inter visita, nesta quarta-feira (7), o Nacional, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, às 19h. Em caso de vitória, no Estádio Parque Central, poderá assegurar a classificação para as oitavas de final com uma partida de antecedência. A fase classificatória para o mata-mata está afunilando, e com a chave do Colorado sendo uma das mais indefinidas da competição, a equipe de Mano Menezes sabe que precisará se superar para conquistar o resultado longe da sua torcida.

Nesta terça (6), o grupo encerrou sua preparação para o confronto no Uruguai, com um treino fechado, no turno da manhã, no CT Parque Gigante. Durante a atividade, Mano manteve Rômulo como volante, na vaga de Campanharo, dando indícios de que o jogador pode se manter na posição, após se destacar, contra o Santos, no último domingo. O atleta é volante de origem, e vinha atuando improvisado como lateral-direito na temporada. Além dele, Gabriel Mercado também esteve presente nas atividades e pode reforçar o time. Com os treinos encerrados, a delegação embarcou para Montevidéu, no início da tarde.

Sabendo da força dos mandantes, que ainda não perderam em 2023 jogando em seus domínios, o Alvirrubro deve ir a campo com: John; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Rômulo, Johnny, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano.

Além dos nomes de costume que estarão no banco, o chileno Charles Aránguiz também foi relacionado, e viajou com o resto do elenco. Desde que seu retorno foi anunciado, essa é a primeira vez que o volante, que se recupera de contusão e não joga há sete meses, estará disponível para entrar em campo.

Mesmo com os retornos sendo comemorados, algumas peças importantes no esquema do treinador estão fora do duelo. Maurício, por lesão, e Nico Hernández, suspenso, já que foi expulso no jogo contra o Metropolitanos, pela 4ª rodada. Aliás, o lance em que o atacante adversário se encaminhava para sair na cara do goleiro, o zagueiro colombiano interrompeu o ataque derrubando o oponente com um chute. Mesmo amarelado, ele acabou recebendo o vermelho direto, devido à gravidade de sua infração.