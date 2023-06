Pai de Lionel Messi confirma desejo do astro de retornar ao Barcelona

Nesta segunda-feira (5), Jorge Messi, pai e empresário do argentino, que está de saída do PSG, confirmou que o desejo do astro é retornar para o Barcelona. A vontade de voltar para o clube que esteve por mais de 20 anos é nítida, e mesmo com uma proposta estratosférica de 450 milhões de euros por ano, do Al Hilal, da Arábia Saudita, ele ainda espera o Barça.

"Leo quer voltar para o Barcelona e eu adoraria vê-lo de volta clube. É uma opção de movimento, com certeza", afirmou Jorge, após deixar uma reunião na casa de Joan Laporta, presidente do Barcelona.

Ele visitou a casa de Laporta, na manhã desta segunda-feira (5), para que eles pudessem chegar a um acordo para o retorno do jogador.

Representantes do Inter Miami também se reuniram com Laporta, o clube dos Estados Unidos também está na corrida para fechar com o jogador. Horas depois do pai de Messi deixar a casa do presidente do Barça, a imprensa espanhola flagrou um carro, com um adesivo do clube de David Beckham, estacionado na porta da casa do mandatário.

A ideia do clube catalão é usar o Inter Miami como ponte, para poder repatriar seu ídolo. Messi assinaria um contrato com o time da MLS, mas seria emprestado aos espanhóis por um período entre 6 e 18 meses. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o atleta está muito próximo de anunciar sua decisão, e os próximos dias serão decisivos.

A La Liga aprovou o plano de viabilidade econômica do Barcelona para a próxima temporada. O clube agora pode inscrever a renovação contratual do meio-campista Gavi e do zagueiro Araújo -além de assinar sem custos com o zagueiro Iñígo Martinez, que não renovou com o Athletic Bilbao.

Para o retorno de Messi se tornar uma realidade, o clube precisa se livrar de 25 milhões de euros, em salários. Para que isso aconteça, alguns jogadores precisam ser vendidos, o quanto antes, já que Messi pretende se decidir logo e o clube não possui nenhuma saída engatilhada.