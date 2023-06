Notas esportivas

Libertadores - Nesta terça-feira, dando início a 5ª rodada da competição, pelo Grupo C, jogam Bolívar-BOL x Cerro Porteño-PAR (23h); F: Monagas-VEN x Deportivo Pereira-COL (19h) e Boca Juniors-ARG x Colo-Colo-CHI 921h); pelo G: Athletico-PR x Libertad-PAR (19h) e Alianza Lima-PER x Atlético-MG (21h); H: Melgar-PER x Patronato-ARG (21h). Sul-Americana - Dois brasileiros entram em campo pela 5ª rodada, nesta terça-feira. Pelo Grupo A, às 23h, o Botafogo vai até o Equador para enfrentar a LDU. Já pelo H, às 19h, o Fortaleza visita o Estudiantes de Mérida, na Venezuela. Copa do Brasil - Nesta terça-feira, a partir das 13h, ocorrerá o sorteio das quartas de final da competição, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A CBF TV e o SporTV fazem a cobertura ao vivo do evento. Os jogos da ida devem acontecer na primeira semana de julho, já os da volta, na semana seguinte. Messi - Jorge Messi, pai e empresário do jogador que está de saída do PSG, confirmou que o desejo do astro é retornar para o Barcelona. Jorge visitou a casa de Joan Laporta, presidente do Barça, nesta segunda-feira, para eles chegarem a um acordo pela volta do camisa 10. O Inter Miami, dos EUA, também se reuniu com Laporta. Horas depois de Jorge Messi deixar a casa da Laporta, a imprensa espanhola flagrou um carro com um adesivo do clube de David Beckham estacionado na porta da casa do mandatário. Seleção brasileira - A CBF anunciou, nesta segunda-feira, que irá enfrentar a seleção da Espanha, em um amistoso, em março de 2024. A partida será marcada pela campanha conjunta das duas confederações contra o racismo, que tem o slogan "Uma só pele". O movimento acontece em apoio ao brasileiro Vinícius Júnior, que foi alvo de insultos racistas em jogos do Campeonato Espanhol durante a temporada. Tênis - Bia Haddad fez história, nesta segunda-feira, ao alcançar as quartas de final de Roland Garros. A última vez que um brasileiro tinha ido tão longe no torneio, foi em 2004, com Guga, considerado um dos melhores tenistas da história. Bia bateu a espanhola Sara Sorribes, de virada, por dois sets a um. O próximo compromisso da atleta será nesta quarta-feira, às 7h da manhã, contra a tunisiana Ons Jabeur, onde ela irá em busca de uma vaga na semifinal.