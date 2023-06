O que o Inter precisa para sair classificado às oitavas da Libertadores

Após o empate contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, em uma partida morna e sem criatividade, pelo Brasileirão, o Inter volta a pensar na Libertadores, quando enfrentará o Nacional, nesta quarta-feira (7), pela 5ª rodada do Grupo B. O elenco voltou aos treinos nesta segunda-feira (5), dando início à preparação para o confronto, e ainda irá realizar, nesta terça, uma última atividade antes da viagem, visando definir o onze inicial para o duelo em Montevidéu. Mesmo sendo líder do grupo, com oito pontos, o Colorado tem em sua cola o Independiente Medellín-COL e o próprio Nacional, ambos com sete pontos.

Saindo vitorioso, a classificação estará garantida. Agora, caso os colombianos, que visitam o Metropolitanos, na Venezuela, percam seu jogo, o Alvirrubro jogaria a última rodada com o primeiro lugar do grupo assegurado. Porém, o time venezuelano é a única equipe que ainda não pontuou na competição, e o cenário mais provável é de vitória para os colombianos, mesmo jogando fora de casa. O duelo entre os dois ocorre na quinta-feira (8), às 19h.

Se em caso de triunfo no Uruguai o cenário para o Inter é tão favorável, uma derrota transforma a última rodada em um filme de terror. Caso o favoritismo se confirme e o Independiente Medellín vença seu jogo na quinta, os comandados de Mano Menezes ficariam em terceiro lugar, fora da zona de classificação. O último embate da equipe será em casa, contra o Medellín, e seria necessário uma vitória para poder avançar para as oitavas de final.

O Colorado encara os uruguaios fora de casa, e com o grupo embolado, podendo sair classificado para as oitavas de final, em caso de vitória. O primeiro embate entre os dois terminou 2 a 2, no Beira-Rio, com o gol de empate dos visitantes saindo nos acréscimos do segundo tempo. Porém, o que preocupa o torcedor, é o péssimo retrospecto da equipe de Mano Menezes em jogos como visitante, em 2023.

Com apenas três vitórias longe de seu estádio na temporada, sendo duas pelo Gauchão, contra Brasil de Pelotas e Aimoré, e apenas uma na Libertadores, contra o fraco Metropolitanos, é difícil acreditar que a postura no Uruguai será ofensiva, buscando a vitória desde o primeiro minuto.

Focado em se manter vivo em pelo menos uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro, após a eliminação para o América-MG, na Copa do Brasil, a equipe terá alguns retornos importantes para o duelo do meio de semana. O técnico Mano Menezes poderá encorpar o time em relação ao que entrou em campo contra o Peixe. Pedro Henrique e Moledo, que foram ausências devido a dores musculares, devem voltar, e serão reforços importantes para a partida. Gabriel Mercado, que também está fora por lesão, treinou normalmente com os reservas nesta segunda-feira.

Campanharo e John também estarão à disposição, e ambos devem retornar ao time titular. O primeiro estava suspenso no Brasileiro, e o segundo pertence ao Santos, e portanto, não podia atuar contra seu clube. O arqueiro colorado é o jogador que tem a volta mais esperada, pois vem fazendo ótimas partidas, desbancando Keiller, que estava visivelmente inseguro e já vinha sendo criticado pelo torcedor. Porém, Nico Hernández, que vem conquistando seu espaço e atuando com segurança no miolo da zaga, irá desfalcar o grupo, pois foi expulso, contra o Metropolitanos, no último compromisso válido pela Libertadores.