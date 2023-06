Série B - Pela 10ª rodada, o Juventude obteve a quarta vitória consecutiva, fazendo 3 a 2 no Avaí, no sábado, no estádio Alfredo Jaconi. Demais jogos: Botafogo-SP 0x0 Tombense; Ceará 2x0 Chapecoense; Vitória 3x0 Ituano; Criciúma 3x0 Atlético-GO; Mirassol 1x0 Ponte Preta; ABC 0x1 Novorizontino; Vila Nova 3x0 Sampaio Côrrea; e Guarani 0x1 CRB. Londrina x Sport não estava encerrado até o fechamento da edição.

Futebol Feminino - Jogando em casa, as Gurias Coloradas venceram o Ceará, neste sábado, por 2 a 1. Já o Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira, às 15h, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, São Paulo.

Vôlei - A seleção brasileira de vôlei feminino fez 3 a 0 (26/24, 25/18 e 25/8) na Croácia na madrugada deste domingo, em Nagoya, no Japão. Com esse resultado, o time do técnico Zé Roberto Guimarães chegou à terceira vitória seguida em quatro jogos. O destaque do jogo foi a ponteira Ana Cristina com 22 acertos. A partir de 14 de junho, o Brasil vai ser uma das sedes da segunda semana do torneio. Em Brasília, o time enfrenta a Coreia do Sul, a Sérvia, a Alemanha e os Estados Unidos.

Marcha atlética - O brasileiro Caio Bonfim venceu a prova de 20 quilômetros de marcha atlética na 36ª edição do GP Internacional Cantones de La Coruña (Espanha), no sábado. O atleta completou o trajeto com o tempo de 1h18min29, baixando em 18s o recorde brasileiro, que já pertencia a ele. Com a marca o brasileiro confirmou os índices para o Mundial de Budapeste e para os Jogos Olímpicos de Paris (2024).

Vôlei de Praia - A dupla Ana Patrícia e Duda fez 2 a 1 (17/21, 21/14 e 15/12) nas americanas Sponcil e Cannon, neste domingo e ficou com o título da etapa de Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial. Essa conquista foi a terceira da equipe em etapas da Elite 16, com as 12 melhores atletas do ranking mundial. Em abril, elas conquistaram o bronze em Uberlândia e, em março, a prata em Tepic, no México.

Fórmula 1 - Rumo ao tricampeonato, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Espanha, disputado neste domingo no circuito de Barcelona. O piloto da Red Bul liderou de ponta a ponta, com a dupla da Mercedes (Lewis Hamilton e George Russell) chegando em segundo e terceiro, respectivamente. A próxima etapa do Mundial é em 18 de junho, no Canadá.