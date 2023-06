Inter e Santos empatam em 1 a 1 na Vila Belmiro

Inter e Santos empataram em 1 a 1 neste sábado (3), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Adriano fez um gol relâmpago para o Colorado, e o Santos empatou com um golaço de Lucas Lima. Os dois gols foram marcados antes dos 15 minutos do primeiro tempo.

O empate foi ruim para os dois times. Com o resultado, o Santos chega a 12 pontos e agora é o 12º colocado. O Inter, com 11, é o 13º. O Santos volta a campo na próxima terça-feira (6). Em casa, a equipe enfrenta o Newell's Old Boys, pela Copa Sul-americana.

O Inter, por sua vez, joga novamente na próxima quarta-feira (7), quando encara o Nacional (URU), pela Copa Libertadores da América.

Os gols animaram o início do jogo. Antes dos 15 minutos, o jogo já estava empatado em 1 a 1. O Inter abriu o placar e parecia melhor. No entanto, de falta, o Santos mostrou que não estava abatido.

Depois dos gols, os dois times alternaram o domínio do jogo. No entanto, tiveram dificuldades para criar chances claras.

O Santos dominou o segundo tempo, mas não marcou. Na volta do intervalo, o Santos se impôs. O time da Vila criou várias boas chances, mas pecou na hora de finalizar. O empate foi um resultado melhor para os gaúchos.