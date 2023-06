CBF anuncia para terça-feira o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

Os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil serão conhecidos na terça-feira, após sorteio, às 13 horas, na sede da CBF, no Rio. O anúncio foi feito pela entidade que dirige o futebol nacional nesta sexta-feira.



América-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo são os oito times classificados.

O Grêmio,maior campeão da competição com seis taças -, busca o hexacampeonato. O Flamengo, atual campeão, sonha com o quinto título, após despachar o rival Fluminense. Mesmo objetivo almejado pelo Palmeiras, algoz do Fortaleza.Já o Corinthians chega embalado para tentar o tetracampeonato, após vencer o Atlético-MG no tempo normal e nos pênaltis. Depois de passar pelo Botafogo, o Athletico-PR tenta repetir a campanha de 2021, quando levantou o único troféu.América-MG, Bahia e São Paulo, que derrotaram Internacional, Santos e Sport, respectivamente, continuam na briga pela conquista inédita.