Aos 37 anos, Sérgio Ramos anuncia que está de saída do PSG

O espanhol Sérgio Ramos anunciou, nesta sexta-feira (2), por meio de suas redes sociais, que está de saída do Paris-Saint-Germain. O contrato do zagueiro se encerra ao final da temporada europeia, e ele optou por não renová-lo, podendo sair de graça para qualquer equipe que desejar contar com seus serviços. Pelo clube francês, o atleta atuou por dois anos, entrando em campo 57 vezes e marcando cinco gols.

Ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, o jogador de 37 anos conquistou todos os grandes títulos que disputou e tem uma carreira marcante, com o nome gravado na história do esporte. Em Paris, sofreu bastante, principalmente em sua primeira temporada, com lesões, tal problema já vinha sendo recorrente em seus últimos anos de Real.

A primeira temporada dele no PSG (2021/2022) foi bem mais crítica neste quesito, dos 38 jogos que a equipe disputou no Campeonato Francês, Ramos esteve presente em apenas 12. Na Liga dos Campeões, das oito que a equipe entrou em campo, o espanhol não esteve em nenhuma.

Já na temporada 2022/2023, o atleta conseguiu reverter este cenário, e estando mais saudável, atuou em um número satisfatório de partidas. No Francês, atuou 32 vezes, 20 a mais do que na sua primeira temporada. Já na Liga dos Campeões, dos mesmos oito compromissos, o defensor marcou presença em todos, sendo um dos poucos destaques positivos na eliminação para o Bayern de Munique, nas oitavas de final. De momento, não há nenhuma especulação sobre o futuro de Ramos, que acabou de anunciar sua saída.